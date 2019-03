Difícil, pero no imposible: el sueño de la Juventus se llama Guardiola

La Juventus puede cambiar de capitán de cara a la próxima temporada. El técnico italiano Massimiliano Allegri podría dejar el cargo de la entidad de Turín si no pasa de los octavos de final de la Champions League. Allegri, con cinco temporadas al mando de la ‘Vecchia Signora’, debe sentarse a conversar con los directivos turineses el próximo mes para ver el tema de la renovación de contrato o si se da por terminada la etapa del director técnico.



A raíz de que el entrenador pueda dejar la Juventus en la próxima temporada, el medio italiano ‘Tuttosport’ aseguró que la institución siempre ha tenido en cuenta a Pep Guardiola. El catalán es un deseo de los dirigentes de la ‘Juve’, aunque reconocen que la posibilidad de traerlo al fútbol italiano es muy difícil en la actualidad. ¿La razón de ello?



Pep Guardiola siempre ha sido claro con sus objetivos. Luego de que dejara el Barcelona llegó al Bayern Munich tan solo para dirigir al Manchester City por la obsesión de competir en la liga inglesa. Después de ello, el propio catalán –a su círculo interno – habría asegurado que le gustaría comandar a una selección, mas no a un equipo de la liga italiana.



Zinedine Zidane y Antonio Conte también han sido candidatos para la Juventus en caso de que Allegri no continúe en el cargo. ¿Quién llegaría si el italiano no sigue en Turín?



