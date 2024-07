Han transcurrido varios días desde que Perú fue eliminado en la fase de grupos de la Copa América, algo que no sucedía desde 1995. André Carrillo, uno de los jugadores de la selección, ha sido duramente criticado por su desempeño y porque, después de finalizar el torneo para la Bicolor, fue visto en una discoteca. Sin embargo, el delantero se ha defendido afirmando que está de vacaciones. Durante este período, también ha aprovechado para hacer declaraciones antes de volver a sus compromisos con el Al-Qadisiyah en la Liga Profesional Saudí. Recientemente, el futbolista comentó sobre la vez que rechazó ofertas del Atlético Madrid y Juventus, explicando sus razones.

Carrillo, formado en Alianza Lima, ha dejado una huella importante en el balompié del Viejo Continente. Durante su trayectoria en Portugal, jugó en clubes de renombre como el Sporting de Lisboa entre 2011 y 2016, y más tarde en el Benfica durante la temporada 2016-17. En una reciente aparición en el podcast Fuera del Sistema del exfutbolista Percy Olivares, la ‘Culebra’, compartió cómo su notable actuación en el segundo cuadro en mención captó el interés de clubes de ligas europeas más competitivas.

Justo antes de finalizar su contrato con el Sporting, donde fue ‘congelado’ del plantel por declinar la renovación, André recibió ofertas de destacadas equipaciones. Entre los interesados se encontraban la Juventus de la Serie A italiana, el Sevilla y el Atlético de Madrid de LaLiga española, así como el West Ham de la Premier League inglesa. A pesar de haber estado inactivo durante gran parte de esa campaña, el peruano aún contaba con atractivas propuestas.

“Tuve propuestas cuando estaba en Sporting de Lisboa, que quedaba libre, antes de firmar por Benfica, tenía tres ofertas claras, Sevilla, luego fui a ver un partido de Juventus, me invitaron, viajé con mi mujer a un partido de Juventus por la Champions League, tenía el West Ham de Inglaterra y Atlético Madrid”, comenzó diciendo el atacante de la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, aunque la ‘Juve’ lo invitó a Italia, nunca formalizaron su interés con una oferta escrita. Las únicas propuestas tangibles para el artillero en aquel momento provenían del Sevilla y del Atlético. El propio jugador mencionó que, aunque recibió varias expresiones de interés verbal y lo llevaron a algunos cotejos para evaluar la situación, esas otras escuadras nunca avanzaron hacia un proyecto en concreto o no terminaron de convencer a André.

Finalmente, esa situación llevó a la ‘Culebra’ a decidirse por el Benfica. Según explicó el propio delantero, optó por continuar en Portugal, un territorio al que ya se había adaptado, y además, esta institución deportiva estaba consciente de que Carrillo había tenido un período de inactividad en el cuadro ‘Verdiblanco’.

“Por eso elegí a Benfica, era un país donde estaba jugando, vivía en la misma ciudad, me conocían ahí, iba a estar un año parado, me iban a esperar para volver a encontrar mi nivel porque había estado parado un año en Sporting. Los otros números no me cuadraban y otros nunca me llegaron las ofertas, me invitaron, me hablaron, pero papel nada”, concluyó.





André Carrillo, tajante sobre su vida personal

Ante la creciente ola de críticas tras haber sido visto en una discoteca con Christian Cueva, tras la eliminación de Perú en la Copa América 2024, André Carrillo decidió romper su silencio y defender su derecho a disfrutar de su tiempo libre. En la conversación que tuvo en el programa del exfubolista Percy Olivares, el delantero del Al-Qadisiyah expresó su frustración por las expectativas y las críticas dirigidas hacia su vida personal.

“Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor”, afirmó Carrillo, dejando clara su postura sobre el asunto.

“Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, agregó en declaraciones que ya se habían hecho públicas hace un par de días.

La ‘Culebra’ mencionó que una de sus actividades favoritas, cuando no está vistiendo la Blanquirroja, es pasar tiempo con su familia y amigos, y que salir de fiesta es una de las cosas que más disfruta. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, exclamó.

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

André Carrillo ha disputado un Mundial (Rusia 2018) con la Selección Peruana. (Foto: Instagram)





