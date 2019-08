Quiero a ese: Cristiano Ronaldo pide a estrella del Real Madrid en Juventus y le cumplen el deseo

James Rodríguez no tiene espacio en el nuevo Real Madrid de Zidane. Para el último viaje a Austria donde el equipo blanco venció por 1-0 al Red Bull Salzburg, el colombiano no fue tomado en cuenta, por lo que su continuidad ha quedado descartada. Sigue en la búsqueda de nuevo club.

Según informa Diario AS, los últimos rumores informa que los caminos del colombiano se dirigen a Italia. Napoli fue el principal interesado, pero el Madrid no quiere dejar ir al jugador en modo de préstamo. O lo compras o no te lo llevas, el mensaje es claro.

Según el diario ‘La Repubblica’, el cuadro italiano tendría un acuerdo con Real Madrid con respecto al futuro de James Rodríguez. Si no llega una oferta concreta por el colombiano hasta antes de esa fecha, los madridistas aceptarían un negocio con ellos para que el mediocampista pueda llegar a la liga italiana de cara a la siguiente temporada.

Juventus se ha sumado a la lista. Cristiano Ronaldo ha dado el visto bueno para la llegada de James Rodríguez, del que es buen amigo. Ambos comparten representante, Jorge Mendes. Para que fuese viable la operación sería necesario que Dybala saliese de Turín.

Esto no sería un problema, ya que se espera que 'La Joya' decida próximamente su destino: estuvo cerca del Manchester United, en un truque por Romelu Lukaku. También Tottenham se ha sumado a la lista de pretendientes. Con la salida de Dybala, se abriría una vía libre para James.

Atlético de Madrid fue el otro interesado por el volante, pero, por obvias razones, Florentino Pérez prefiere no vender a uno de sus futbolistas a su rival, por lo que la 'Vecchia Signora' toma cada vez más fuerza.

