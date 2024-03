La jornada 29 de la Serie A de Italia tuvo un pasaje polémico en el partido de Napoli vs. Inter: Francesco Acerbi fue acusado de llamar ‘negro’ a Juan Jesús, defensa brasileño. El impacto de la situación fue tal que Luciano Spalleti, director técnico de Italia, decidió no convocar al futbolista ‘neroazurro’ en caso haya alguna sanción. Las autoridades del torneo comenzaron con la investigaciones y determinaron que no se encontró prueba alguna. Esta decisión no ha caído nada bien al Napoli, que ya alzó la voz de protesta.

El supuesto insulto racista tuvo lugar en el minuto 59 del partido entre Inter y Nápoles, cuando Juan Jesús llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado. Días después, se volvió formal el reclamo.

En ese sentido, el zaguero se pronunció para dejar claro que él no había verbalizado ninguna falta de respeto hacia su contrincante, que mantenía su postura al respecto. El documento de la Serie A recoge las conclusiones del juez deportivoque exonera al acusado de cualquier tipo de castigo, así que volverá al campo tan pronto como Simone Inzaghi se lo ordene.

El Calcio es duro al momento de sancionar este tipo de cosas y mucho más cuando suceden en el terreno de juego. No obstante, el hecho de no tener cámaras que evidencian la situación no permite que se pueda diferenciar cuándo sucedió este altercado.

Para Acerbi, que Juan Jesus lo señale es un perjuicio deportivo grave porque no ha podido acudir a la convocatoria de la Selección Italiana, cuando se presentaba como una figura importante para el cuerpo técnico. Se espera, de todos modos, que regrese para la próxima ventana internacional, que llevará aparejados los preparativos para la Eurocopa, en la que su país defiende trono.

La respuesta de Napoli sobre el caso

Para Napoli, la noticia no ha caído nada bien en la búsqueda de justicia. Además, aseguran que estarían buscando implicar a Juan Jesús como culpable de una difamación ante el central italiano. El club afirma que la actitud ha sido ofensiva y amenazante.

“No es razonable pensar que haya entendido mal. El principio de mayor probabilidad de un evento, claramente visible en la dinámica de los hechos y de las disculpas en el campo, que en la justicia deportiva se considera, desaparece en esta sentencia. Estamos atónitos”.





