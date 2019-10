Giorgio Chiellini, el defensa que puede marcar tres rivales a la vez que empezó en el básquet [PERFIL]

Cuando uno es niño y quiere llegar a ser un futbolista profesional, la mayoría piensa en meter goles. Única y exclusivamente meter goles. Por ejemplo, la generación que nació casi al final de los 90's vio a un Ronaldinho en su máxima expresión con la camiseta del Barcelona. Otros, años más adelante, tienen como ejemplo a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Aunque, hay unos pocos casos que vieron que lo suyo era evitar los goles en lugar de anotarlos y que lo que más importaba era quitarle la pelota al rival. Así, Giorgio Chiellini creció con ese pensamiento.

Giorgio Chiellini vio siendo un menor de edad que sus capacidades en el mundo del futbol se ajustaban al sector defensivo, que lo suyo era dar la voz de mando desde abajo para allí, recién, ir en búsqueda de un resultado positivo. Sin embargo, su camino con una pelota al lado no empezó necesariamente en una cancha de este deporte. Repasa aquí su biografía más completa, números, estadísticas, anécdotas y más del considerado uno de los mejores zagueros que ha parido el fútbol de Italia en los últimos años.

CHIELLINI, EL BASQUETBOLISTA QUE PASÓ A JUGAR CON LOS PIES

Giorgio nació un 14 de agosto de 1984 producto del amor que se profesaron sus padres Fabio Chiellini y Lucia. De profesiones ortopedista y gerente comercial, respectivamente en ese entonces, ven el nacimiento de su hijo en la conocida ciudad de Pisa en Italia, lugar de la famosa torre inclinada, la cual es tomada como uno de los principales atractivos turísticos de las personas que visitan la región de Toscana.

Giorgio Chiellini en las mejores del Livorno. Era titular indiscutible. (Difusión) Giorgio Chiellini en las menores del Livorno. Era titular indiscutible. (Difusión)

Si bien es cierto que pasó gran parte de su infancia en Pisa, luego don Fabio tomó la decisión de moverse a Livorno, que se encuentra a 31 kilómetros de distancia. Sus padres, ni cortos ni perezosos, quisieron que el pequeño 'Gi' haga el deporte que le plazca y sorprendió que haya elegido al básquet en lugar del fútbol, como todo niño que vivía expectante la previa del Mundial 1990.

Giorgio Chiellini era un niño con excelentes calificaciones en el colegio, por lo que sus familiares no le pusieron ningún pero a la hora de continuar encestando balones. Todo iba bien, hasta que en la academia en la que fue inscrito le dijeron, a los seis años, que no veían en él un futuro en el deporte ya que no presentaba el biotipo ideal (altura). Es así que su pasó por el baloncesto fue más rápido que inmediato y su llegada, ahora sí, al deporte rey era cada vez más cercana.

EL INICIO DE LO QUE SERÍA LA EXITOSA CARRERA DE GIORGIO

Ante esto, el futuro defensor iba a llegar al Livorno FC. Empezó como volante por el sector izquierdo, luego pasó a lateral y finalmente se quedaría como zaguero central. Lo suyo era que nadie pase hacia su arco y vaya que lo hizo bien. Los años pasaron y la madurez de Giorgio ya era más que evidente. Su juego era para destacar y varios en ese club lo veían con potencial para dar que hablar cuando cumpliese la mayoría de edad.

"La verdad que lo veo como si fuese una fuerza de la naturaleza. Un jugador al que cualquier dirigente le gustaría tener en su club. Es de otro mundo y hasta puede marcar a tres jugadores a la vez", sostuvo en su momento uno de los gerentes del Livorno.

En 2001 fue promovido al primer equipo y sería clave ya que no solo destacó, sino que también fue visto por ojeadores de los mejores cuadros italianos. En la zaga era la voz de mando y quien impartía miedo con sus 1,87 metros de altura. Con facilidad ganaba arriba a todos, salía jugando sin problemas desde atrás y ante el casi perfecto desempeño, Fiorentina tocó su puerta.

Giorgio Chiellini se llevó la Serie C con la camiseta del Livorno. (Gazzetta dello Sport) Chiellini se llevó la Serie C con la camiseta del Livorno. (Gazzetta dello Sport)

LA FIORE, JUVE Y EL ESCANDALO DEL CALCIOPOLI

En 2004, Giorgio Chiellini pasaría a las filas de la Fiorentina. Llegó bajo bombos y platillos, pero hubo sorpresa cuando fue usado en el esquema del cuadro violeta como lateral zurdo e interior por el mismo sector. Tres de sus goles salvó al equipo de descender a la segunda división.

Tan solo un año le duró su aventura en el conjunto del Artemio Francchi. Su proyección iba viendo en popa y la Vecchia Signora puso 7 millones de euros sobre la mesa para hacerse con sus servicios, llevándolo finalmente a la ciudad de Turín para que juegue en Delle Alpi. Las cosas para Giorgio en su nuevo club fueron a medias porque jugó poco menos de 20 partidos a lo largo de la temporada 2005-06.

Cuando dicha campaña terminó y con título de la Serie A incluido, fiscales de Gea World acusaron a los equipos de Juventus , Fiorentina, Reggina, Lazio y AC Milan de conspirar en la designación de árbitros para tener resultados positivos a su favor. Medios como Gazzetta dello Sport destaparon la investigación y el que pagó la mayoría de platos rotos fue la 'Juve', la cual fue despojada de sus dos últimas Serie A, bajó a la Serie B, tuvo que pagar 120 mil euros de multa y empezó la segunda italiana con una diferencia de menos nueve puntos en la tabla de posiciones.

Pese a que figuras de la talla de Fabio Cannavaro y Zlatan Ibrahimovic tomaron la decisión de no seguir en el club, Chiellini no la pensó dos veces y junto a Gianluigi Buffon, por ejemplo, decidió que lo más sensato era continuar y poner otra vez a Juventus en el lugar que merecía. Un año después, su regreso a las canchas de la primera italiana era una realidad.

LA CHAMPIONS, UNA DEUDA PENDIENTE CON LOS BIANCONEROS

Si bien es cierto que puede decir que ha ganado más de una vez títulos locales con Juventus, afuera las cosas no fueron tan bien. Dos veces tuvo la chance de alcanzar la Copa de Europa y la misma cantidad se quedó con las manos vacías. La gloria no estuvo de su lado en su camino para buscar la orejona.

La primera ocasión en que estuvo cerca de ganar la Champions League fue a mediados de 2015. En el Olímpico de Berlín (no jugó por lesión), su equipo se vio las caras ante un Barcelona inspirado de la mano de Lionel Messi, Luis Suarez y Neymar, cayendo 3-1 (descuento de Álvaro Morata). Dos años más tarde llegaría la revancha, esta vez frente al Madrid de Zinedine Zidane. El golazo de 'chalaca' de Mario Mandzukic no fue suficiente ya que comió polvo ante los merengues, quienes de manera justa se llevaron el trofeo con un contundente 4-1, doblete de Cristiano Ronaldo incluido.

Giorgio Chiellini ganó el Europeo Sub 19 2003 con Italia. (Foto: Difusión) Giorgio Chiellini ganó el Europeo Sub 19 2003 con Italia. (Foto: Difusión)

SELECCIÓN DE ITALIA, EL SUEÑO DEL MUNDIAL ESTÁ LATENTE

Su primera experiencia en la máxima cita del deporte rey fue en 2010, aunque bien pudo darse cuatro años antes en Alemania, en donde su país se alzó en la final sobre Francia de la mano de Buffon, Totti, Grosso, Pirlo y Materazzi. Y es que Marcelo Lippi lo tuvo entre ceja y ceja para que sea parte del torneo en territorio teutón, pero finalmente se decidió por poner en la nómina a Andrea Barzagli.

Lippi recién consideró a Giorgio Chiellini para el Mundial de Sudáfrica en el que, de manera increíble, la 'Nazionale' quedó eliminada en fase de grupos con solo dos puntos, por debajo de Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Fue parte de los tres cotejos de los 'azzurras' en tierras africanas, al igual que en Brasil 2014. No obstante, también se quedó en nada en la fase inicial con tres unidades.

Números de Giorgio Chiellini hasta la temporada 2018-19. Números del italiano Giorgio Chiellini hasta la temporada 2018-19.

PALMARÉS DE GIORGIO CHIELLINI COMO PROFESIONAL:

Livorno: Serie C (1)

Fiorentina: -

Juventus: Serie B (1), Serie A (8), Copa Italia, (4) y Supercopa de Italia (4)



PALMARÉS INDIVIDUAL DE GIORGIO CHIELLINI:

Oscar del Calcio a Mejor Defensa de Serie A: 3

Incluido en Equipo del Año de Serie A: 3

Incluido en Equipo del Año de UEFA: 1



► Suárez, de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo

► Adrián San Miguel, el héroe de Liverpool que se robó el corazón de Anfield

► Buffon, el delantero que se convirtió en uno de los mejores porteros

► "Dame uno y te traeré 13": Marcelo, el niño que gracias a su abuelo...