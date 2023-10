Del amor al odio también hay un paso: Romelu Lukaku regresa al estadio donde una vez fue aclamado como un rey, pero esta vez los seguidores que solían ovacionar sus goles y celebrar sus destacadas actuaciones le recibirán como un traidor. El Estadio San Siro, con una capacidad para 75,817 aficionados, se convertirá en un hervidero cada vez que Lukaku toque el balón. Los ‘nerazzurri’ tienen previsto utilizar la aplicación móvil ‘Whistle’, que emite el sonido de un silbato, debido a la prohibición por parte de la Jefatura Policial de Milán de llevar 30,000 de estos instrumentos. Inter se enfrenta con la Roma, es búsqueda del primer lugar de la Serie A, mientras que la ‘Loba’ salir de la mitad de la tabla.

Los seguidores del Inter prometen dar un recibimiento hostil a Lukaku en su regreso a Milán con la Roma, manifestando su desacuerdo abucheándolo cada vez que realice en una jugada de ataque contra su equipo. La tensión hacia el delantero belga se originó durante el verano cuando optó por dejar al Inter y siendo una traición para los aficionados. Además, circularon rumores acerca de sus conversaciones con la Juventus y la posibilidad de un trueque con Vlahovic, que finalmente no se materializó debido a la falta de un acuerdo económico.

Lukaku, que formó parte del Inter y jugó en 132 partidos en los que marcó 78 goles, siempre fue objeto de un cariño sincero por parte de los aficionados. Incluso tras su trasferencia al Chelsea en 2021, a pesar de haber prometido quedarse tan solo unas semanas antes, los seguidores lo absolvieron de su marcha. En la temporada pasada, los seguidores lo esperaron con paciencia durante meses, debido a sus problemas físicos y lo recibieron con el mismo entusiasmo de siempre al final de la campaña, en la que anotó 14 goles.

Inicialmente, se planeó la distribución de más de 50,000 silbatos como una forma de expresar su descontento hacia el futbolista. Sin embargo, las autoridades de Italia ya han advertido que esto está prohibido y que cualquier persona sorprendida llevando silbatos será sancionada con una multa. Por esta razón, los seguidores del Inter están considerando alternativas, como una aplicación.

El entrenador de la Roma, Jose Mourinho, quien dirigió al Inter durante dos temporadas, ha tratado de minimizar el regreso de Lukaku. “Me sorprende toda la situación por que pensaba que Lukaku no significaba tanto para el club con la historia del Inter. Es una sorpresa”, comentó el técnico portugués. Sin embargo, Mourinho recibirá un trato distinto, ya que el club aún le reconoce por su contribución al llevarlos al título de la Liga de Campeones, la Serie A y la Copa de Italia en 2010.





Nerazzurri se descargan app para silbar a Lukaku

Aunque hay personas que afirman que algunos silbatos serán distribuidos de todos modos, los aficionados del Inter están coordinando sus esfuerzos en las redes sociales utilizando una aplicación que reproduce el sonido de los silbatos. Además, los seguidores organizados han emitido un mensaje instando a evitar los cánticos racistas. “Dejemos el racismo fuera del estadio, no nos pertenece. Apoyad a nuestros colores y, en relación con él (Lukaku), demostramos que Milán ya no es su ciudad y no es bienvenido aquí”, se pudo leer en el comunicado de los Nerazzurri.

El director deportivo de la Roma, Tiago Pinto, igualmente expresó desacuerdo con la actitud del equipo contrario.: “Hay que tener cuidado con lo que se dice. Lukaku es un profesional que tomó sus decisiones. Se está alimentando el odio y no está bien, Romelu es un buen chico con un gran corazón. Los que trabajamos en el fútbol tenemos una responsabilidad social y el que difunde el odio se equivoca”, aseguró y espera que el encuentro en el San Siro, sea un espectáculo deportivo, más no, una noche para el olvido.

Lukaku, por otro lado, aguarda en calma. Hace unas semanas, mencionó que “todos se sorprenderían” si compartiera “lo que realmente sucedió durante el verano”. Sin embargo, aún no lo ha hecho. Esta tarde, llegará el momento de responder en el terreno de juego.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR