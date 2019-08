¡Mete terror! 'Chucky' Lozano y lo que le puede dar al Napoli para campeonar la Serie A

17 de junio del 2018. En Rusia, la selección mexicana hacía historia y vencía a la campeona del mundo reinante, Alemania. De la mano del colombiano Juan Carlos Osorio, los aztecas daban la gran sorpresa del torneo, hasta ese momento, y le ponían las cosas de cabeza a una favorita para quedarse nuevamente con el título. Uno de los grandes responsables de la hazaña tenía tan solo 23 años y pertenecía al PSV Eindhoven.

Ha pasado poco más de un año desde aquel día e Hirving Lozano acaba de dar un paso gigante en su carrera, pues el nuevo equipo del mexicano es el Napoli de la Serie A. Tras dos temporadas a muy buen nivel en la Eredivisie –se coronó campeón en la 2017/18– el extremo izquierdo llega a una liga de mejor nivel donde sus características pueden calzar a la perfección con lo que intenta el cuadro de Carlo Ancelotti.

Hirving Lozano fue recibido por fanáticos de Nápoli. (Captura y video: ESPN)

El técnico italiano iniciará su segunda temporada al mando de los napolitanos tras haber reemplazado a Maurizio Sarri en la primera. En las tres temporadas que estuvo su predecesor, éste pudo implantar una idea clara de juego posicional, donde la pelota era la prioridad y el juego ofensivo destacaba por encima del defensivo. De esa manera le hizo una ardua competencia a la Juventus, pero siempre se quedó en la orilla. Con ‘Carletto’, la identidad se mantuvo, aunque el tres veces campeón de la Champions cambió algunos nombres como, por ejemplo, la inclusión en el once del español Fabián Ruiz.

Su once base, entonces, estaba conformado por David Ospina en el arco; Mário Rui, Koulibaly, Albiol y Ghoulam en una defensa de cuatro; Allan, Zielinski y Ruiz en la medular; mientras que el ataque estaba conformado por el polaco Milik, el belga Mertens y el italiano Insigne. Con ellos, y alguna que otra rotación durante la temporada, el cuadro del sur de Italia sumó 79 unidades en el torneo doméstico y quedó a once del campeón.

Falta contra Hirving Lozano en el área de México (Foto: Reuters / Autor: FIFA / Fuente: DirecTV Sports).

En su parado táctico –moldeado entre el 4-2-3-1; 4-4-2 o 4-3-3– los extremos solían entran por dentro a pierna cambiada, algo que le viene a la perfección al exfutbolista del PSV. Y es que, aunque algunos tengan la idea de que Lozano es un extremo natural (a lo Douglas Costa, por ejemplo), la verdad es que el mexicano tiene mucho juego interior y lo ha demostrado tanto en Holanda como en la selección mexicana.

Por eso, con Dries Mertens ya con 32 años, Hirving pinta a ser su reemplazo a mediano-largo plazo y sus características dan en el clavo. Incisivo en el uno contra uno, pero con mucha personalidad para pedirla al pie entre líneas, el futbolista de 24 años tiene todo para sumarle al cuadro italiano esa pisca de gol que le ha dado el belga durante los últimos años. Además, y ya siendo una constante del equipo, que el entrenador suela jugar con extremo a pie cambiado permite que la adaptación –en cuanto a funciones dentro del campo– no sea del todo complicada, pues es algo que ha solido hacer a lo largo de su carrera.

Los cánticos al ‘Chucky’ Lozano en el México vs. Chile. (Video: YouTube)

Pensar además en la conexión que puede generar con el español Fabián Ruiz hace más que ilusionar a los fanáticos que asisten al San Paolo cada fin de semana. Esas conducciones y asistencias que deja el ex Real Betis le pueden venir de maravilla al azteca, quien de caer bien en Italia puede marcar una diferencia brutal en cuanto a talento y desequilibrio, algo que no se ve en montones en el fútbol italiano.

Con 34 goles en las dos últimas temporadas de la liga holandesa, Lozano no solo llega para sumar ‘skills’ al equipo de Ancelotti, sino también para darle tres puntos en cada fecha. A pesar de no ser un delantero centro, el americano tiene todo para seguir consolidándose en la élite, pues además de desparpajo cuenta con mucho gol, algo que no es fácil de ver en un jugador de sus características.

Hirving Lozano enfrentó al FC Barcelona en la última Champions. (ESPN)

Con todo esto, ‘Carletto’ apunta a dar la gran sorpresa en la Serie A y quitarle, de una vez por todas, el Scudetto al ‘Vechia Signora’ que seguro estará enfocada en levantar la Champions League por primera vez en el siglo XXI y para eso cuenta con un experto en la materia como lo es Cristiano Ronaldo.

