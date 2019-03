Cassano vs. Wanda Nara: la ‘explosiva’ discusión que tuvieron por Mauro Icardi

Mauro Icardi se encuentra en el ojo de la tormenta en Italia. Ni cuando había publicado el libro autobiográfico se encontraba así. El delantero del Inter de Milán pierde galones en el Inter , ya no tiene la cinta de capitán y se dice que no jugaría más en la capital de la moda, por lo que debería buscarse un nuevo equipo de cara al mercado de fichajes de verano. En ese sentido, Antonio Cassano, ex futbolista, volvió a poner la mira sobre Wanda Nara.



Cassano, en una tertulia deportiva (Tiki Taka) en Italia, atacó a Wanda Nara, pareja y representante del atacante de la Selección de Argentina. "Alrededor de Icardi no han dejado nada", indicó Cassano, para agregar que "los que pusieron a Icardi en problemas habéis sido vosotros", aseveró refiriéndose a Wanda Nada.



El jugador del Real Madrid, AC Milan, entre otros equipos, aseveró que su “opinión” fue clara. “Wanda fue quien creó este desastre. Spalletti (el entrenador del Inter) y Marotta (director deportivo) no están locos". Cassano también fue contundente sobre el futuro de Icardi: "En junio, de una forma u otra, debe irse", en lo que sería una partida inminente.



El italiano insistió en que "el mal ambiente lo creaste tú (refiriéndose a Wanda), hablando mal del Inter, de Spalletti, de los compañeros. Todo este problema ha sido por tu culpa. A Icardi le quitaron la capitanía porque tienen sus razones". Todo hace indicar que Icardi tiene los días contados en Milan, no la pasa bien y tendría que preparar las maletas.



