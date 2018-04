Al final parece haberse rehusado a tomar el buzo de la Selección italiana. Carlo Ancelotti habría comunicado ya a la Federación Italiana de fútbol su 'no' decisivo. El ex técnico de Bayern Munich, Real Madrid y PSG, entre otros muchos otros, se reunió la semana pasada con los dirigentes de la ‘Azzurra’, aunque, según informa este domingo Corriere dello Sport, el italiano ya tiene tomada la decisión de no hacerse cargo del combinado italiano.



El medio italiano aduce causas políticas con la Federación, además de su idea de seguir siendo entrenador de club y no seleccionador, para lo cual considera que aún tiene tiempo por delante, dejando entrever que Ancelotti podría tener alguna oferta interesante para la próxima temporada.



Asimismo, el entrenador tampoco se encuentra convencido del tema económico, por debajo de lo que cobraba Antonio Conte en su momento como seleccionador, 4 millones de euros.



A finales de la semana próxima quieren tomar una decisión y Roberto Mancini, sin equipo en la actualidad, y Claudio Ranieri (Nantes), son los nombres en cartera con más aspiraciones a tomar el cargo. Obviamente, estos dos últimos no cuentan con el cartel de ‘Carletto’, quien tiene adeptos en toda Italia como en otras partes del mundo.