Toda Italia no olvida el fracaso de su país de cara al objetivo de llegar al Mundial Rusia 2018. Y es que en la ronda de repechaje continental, la 'Nazionale' no pudo pasar por encima a Suecia y se quedó sin el sueño de llegar a la cita mundialista en tierras rusas. Carlo Ancelotti era el candidato a llegar al ex cuadro de Gianluigi Buffon, pero el técnico 'se bajó del coche'.

Este miércoles, Carlo Ancelotti (ex Real Madrid, Chelsea, PSG, AC Milan y Bayern Munich) dio una entrevista al diario Corriero dello Sport y allí dio sus motivos por los que no piensa, de momento, llegar a la Selección de Italia. Deben hacer cambios antes que tome una decisión tan importante en su carrera.

"La Federación, con la ayuda del CONI (Comité Olímpico italiano) debe crear una nueva estructura y luego tomará una decisión sobre el técnico. Yo me quedo con mi idea, hace falta que antes se aclare todo y luego me lo puedo plantear, aunque mi objetivo sigue siendo entrenar a un club. Todavía no sé cuál", dijo Ancelotti al citado medio respecto a su posible pase al conjunto italiano.

Además, en la conversación con el diario de su país se dio el tiempo de comentar lo que serán los octavos de final en la Champions League. Crece la expectativa por el doble partido que tendrán Real Madrid y PSG con miras hacia los cuartos de una nueva 'Orejona'.

"Para mí es difícil pensarlo que el Madrid esté en crisis y probablemente los jugadores estuvieron un poco apagados después de todo lo que ganaron. A veces es inevitable, pero la Champions es la única competición que pueden ganar este año y por eso hay que tener mucho cuidado con Zidane", añadió.