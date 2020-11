Ver nuevamente a Paul Pogba con la casaquilla de Juventus no solo es un deseo de los hinchas de la ‘Vecchia Signora’, sino también parece uno de los objetivos de los dirigentes en Turín en el mercado de fichajes de invierno. El director deportivo de los italianos, Fabio Paratici, ha reconocido su interés en el mediocampista de Manchester United, que no ha encontrado su sitio en Old Trafford desde su llegada hace cuatro años atrás.

“Nos encanta Pogba, es un jugador fantástico”, ha comentado el directivo bianconero, quien pone a los de Turín en la lista de clubes interesados en el mediocampista francés de cara al próximo mercado de pases.

“¿Paul Pogba como nuestro objetivo? En este momento es un jugador del Manchester United, es difícil pensar en transferencias. Nos encanta Pogba, pero es demasiado pronto para hablar de nuestros objetivos para el futuro”, expresó Paratici tras el triunfo de Juventus ante Ferencváros en la Champions League, que ubica a los turineses en el segundo lugar (6 puntos) de la tabla de posiciones del Grupo G.

Paul Pogba jugó durante cuatro temporadas en Juventus, desde el 2012 al 2016, años dorados en la carrera del futbolista. Hoy en Old Trafford ha perdido protagonismo y solo muestra algunos chispazos en esta temporada, que viene fatal para los ‘Red Devils’: 15° en la Premier League.





El galo podría dejar Old Trafford

En Inglaterra, el mediocampista francés sigue sumando críticas. Y el propio Solskjaer ha admitido el papel secundario del jugador, que con las llegadas de Bruno Fernandes y Donny van de Beek, su salida no sería tan traumática como lo hubiese sido hace un año.

El jugador también pretendido por Real Madrid tendrá una difícil decisión cuando decida dejar la Premier League. Una decisión puede marcar tu futuro, y tal parece que la del galo ha sido una de las peores de los últimos tiempos.





TE PUEDE INTERESAR