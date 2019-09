¡Cuidado, Pulgar! Cristiano Ronaldo intentó lujo que molestó al chileno en el Juventus vs. Fiorentina

Juventus y Fiorentina no se hicieron daño en el Artemio Franchi por partido correspondiente por la Serie A. Los dirigidos por Maurizio Sarri esperan mientras que los violeta toman la iniciativa, esto no quita que aparezca Cristiano Ronaldo para regalar algunos lujos que emocionan a los 'bianconeros' pero no a los rivales.

El portugués se atrevió a realizar uno que otro 'jueguito' frente al chileno Erick Pulgar, quien no cree en nadie y fue a quitarle el balón de manera fuerte. El portugués tuvo que saltar para no recibir un pisotón.

Pulgar y la temeraria entrada sobre Cristiano Ronaldo. (ESPN)

El Juventus Turín se dejó este sábado sus primeros puntos del año en la Serie A al no pasar del 0-0 en el campo del Fiorentina, en su último partido antes de visitar al Atlético Madrid en la Liga de Campeones, en el que perdió además por lesión al brasileño Douglas Costa y al bosnio Miralem Pjanic.



En el estreno absoluto del técnico Maurizio Sarri en el banquillo, tras perderse las dos primeras jornadas a causa de una neumonía, el Juventus se atascó ante un Fiorentina que disputó un partido de gran intensidad, empujado por los 30.000 aficionados del estadio Artemio Franchi y por un francés Franck Ribery en gran forma.



Las dos semanas de parón para los compromisos de las selecciones le pasaron factura a un Juventus que, además de no lograr competir con ritmo y de no crear ninguna real ocasión de gol, perdió a Douglas Costa y a Pjanic en los primeros cuarenta minutos por lesión.

