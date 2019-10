¡’Pipa’ de alegría! Higuaín marcó así el 2-1 para la Juventus sobre el Inter de Milán [VIDEO]

Se abraza con sus compañeros. En los minutos finales del Juventus vs. Inter de Milán , Gonzalo Higuaín apareció para poner el 2-1 y el triunfo de la ‘Vecchia Signora’ en el Giuseppe Meazza. El delantero argentino fue el héroe de los turineses en un duelo no apto para cardíacos. Con su botín derecho, el ‘Pipa’ pone a la ‘Juve’ como líder en la tabla de posiciones de la Serie A.



Luego de romper las redes, Higuaín se fue a una esquina, levantó los brazos y todos sus compañeros lo abrazaron en el campo de juego. Un gran acierto de Maurizio Sarri, a quien lo tuvo como goleador en el Napoli, Chelsea y ahora en la ‘Juve’. Un crack.



Con seis victorias en seis partidos el Inter de Milán, y cinco triunfos y un empate la Juventus, los dos equipos no han esperado a este derbi de Italia para apretar el acelerador en búsqueda del campeonato.



Estas últimas temporadas, la Juventus no se ha topado con ningún rival tan sólido como el Inter de Milán reconstruido por Antonio Conte, pese a que el Napoli de Maurizio Sarri estuvo formidable en la campaña 2017-18.



Así fue el gol de Gonzalo Higuaín en el Juventus-Inter de Milán. (Video: ESPN)

