Tras una decepcionante actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Peruana no logró avanzar más allá de la fase de grupos —un revés que no se experimentaba desde 1995—, los jugadores de la ‘Bicolor’ ahora deben reenfocarse en los desafíos futuros. Entre ellos, Gianluca Lapadula, quien fue uno de los principales referentes ofensivos de Jorge Fossati, aunque no logró materializar sus oportunidades de gol. Actualmente, el futuro del ‘Bambino’ en el Cagliari, equipo de la Serie A, se muestra incierto. Aunque tiene un contrato vigente, reportes desde Italia indican que su permanencia en el club no está asegurada. En este contexto, se sabe que tres clubes de la Serie B han mostrado interés en el delantero italo-peruano.

Según el periodista deportivo Nicolo Schira, experto en el mercado de fichajes de fútbol, Pisa SC, Cesena y Bari están interesados en adquirir los servicios de ‘Lapa’. No obstante, la escuadra mencionada inicialmente parece ser la más entusiasta, ya que fue el primero en establecer contacto. Con la potencial llegada de Pippo Inzaghi como entrenador de los ‘Nerazzurri’, existe un interés particular en contar con Gianluca, a quien el estratega ya dirigió durante su tiempo en Benevento.

No obstante, el primer obstáculo que debe superarse es la negociación entre Pisa y Cagliari, considerando que el contrato del artillero de la Blanquirroja se extiende hasta el 30 de junio de 2025. La última temporada de Lapadula en la Serie A, marcada por lesiones, no arrojó cifras impresionantes: participó en 23 partidos, anotando solo 3 goles. Debido a esto, la directiva del cuadro Sardo está evaluando ponerlo en venta para financiar nuevas contrataciones, consignan medios italianos.

Otras opciones para Lapagol incluyen a Cesena y Bari, también de la segunda división del país citado. Sin embargo, en ambos casos, las tratativas se complican debido a que el salario del jugador excede las expectativas financieras de estos conjuntos. A pesar de esto, ambos clubes han solicitado información sobre el deportista. Mientras tanto, Gianluca deberá decidir sobre su futuro, ahora que el mercado de fichajes en Italia está abierto hasta el 31 de agosto.





Los registros de Lapadula en la temporada 2023-24 en la Serie A

Los registros de Gianluca Lapadula en su regreso a la Serie A estuvieron muy por debajo de las expectativas en Cagliari. A pesar de haber disputado 23 partidos, solo fue titular en 14 ocasiones, un marcado contraste con los 41 partidos y 38 titularidades que tuvo durante el torneo de ascenso. Pasó de ser aquel ‘9′ trascendental e indiscutible a convertirse en un jugador prescindible, con un promedio de apenas 53 minutos por juego.

Su desempeño en el ataque refleja su bajo nivel. Apenas logró marcar tres goles, con una frecuencia de anotación de 404 minutos. En otras palabras, los aficionados del Cagliari tuvieron que esperar ese tiempo para celebrar un gol del ‘Bambino’. Todas sus anotaciones fueron dentro del área, de los 30 disparos que realizó a portería. Además, su promedio de goles esperado fue de 4.89, uno de los más bajos en la Serie A en esta temporada.

Estadística Registro Partidos Jugados 23 Titular 14 Minutos por partido 53 Goles 3 Asistencias 1 Frecuencia de anotación 404 Disparos por partido 1.5 Goles dentro del área 3/30





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR