Este martes 16 de enero, Leandro Paredes y Paulo Dybala, figuras de la AS Roma, vivieron un tenso cruce en su llegada a los entrenamientos del club italiano. ¿Qué sucedió? Un grupo de hinchas de la ‘Loba’ abordaron a los futbolistas, recriminándoles por su rendimiento luego de la salida de José Mourinho, quien dejó la institución tras caer 1-3 ante AC Milan en la Serie A.

Según las imágenes brindadas por los medios deportivos de Italia, los campeones del Mundo se encontraban en un automóvil amarillo, el cual era conducido por Paredes. Segundos después, hinchas romanos se acercaron a la ventanilla e iniciaron los gritos, motivo por el que el exBoca Juniors bajó el vidrio, con el objetivo de apaciguar el actuar de las personas.

Pese a ello, los reclamos no cesaron. “Mourinho ya no está, no tienen excusas”, le advirtió uno de los aficionados de la AS Roma, enojado por la decisión que tomó la institución italiana. “Lo sabemos”, respondió el mediocampista, mientras Dybala observaba la escena sin pronunciar ni una sola palabra.

Historia distinta vivió José Mourinho. Y es que cuando el DT luso abandonaba las instalaciones del conjunto romano, los hinchas se le acercaron y hasta le cantaron una canción, agradeciéndole por sus servicios durante su paso por la ‘Loba’. Ante ello, el estratega aprovechó para tomarse unas fotos con los hinchas antes de marcharse.

Cabe destacar que ‘Mou’ fue echado de su cargo por los últimos resultados del club, tanto en la Serie A como en la Copa Italia. En este último certamen, el conjunto romano quedó eliminado en cuartos de final tras caer 1-0 en el clásico ante la Lazio. En el torneo local,

El mensaje de despedida de Mourinho

El portugués se despidió del AS Roma con un mensaje en redes sociales que acompañó con una foto en la que levanta sonriente el trofeo de la Conference League conquistado en Albania en 2022, en la primera final europea del club italiano en más de tres décadas.

“Arrivederci, Roma”, fue el escueto mensaje del luso para despedirse de la que ha sido su casa y su afición estas dos últimas temporadas y media. El entrenador vuelve a confirmar, de esta manera, que no lograr estabilizarse en un club por más de tres años, como le pasó en Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Mourinho acompañó la breve despedida con una foto en la que levanta el título más importante de la última década del Roma, una Conference League que conquistó en 2022 ante el Feyenoord y que significó el primer título ‘giallorosso’ desde 2008, en la primera final europea en 31 años.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.