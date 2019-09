¡Con 'Chucky' Lozano! Napoli vs. Lecce EN VIVO juegan por la fecha 4 de la Serie A

Napoli vs. Lecce (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y RAI / 8:00 a.m.) se ven la scaras por la cuarta jornada de la Serie A en el estadio Via del Mare. Hirving 'Chucky' Lozano será titular. En los pronósticos los Gli Azzurri son amplios favoritos, pero no deberán caer en excesos de confianza. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Napoli vs. Lecce.



El duelo entre Lecce y Napoli será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Serie A.

Napoli vs. Lecce: horarios en el mundo

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 3:00 p.m.

Los ‘azzurris’ quieren ser protagonistas en esta temporada del Calcio. El equipo de Carlo Ancelotti buscará la tercera victoria de la campaña este domingo 22 de septiembre en la cancha del ‘aurirrojos’.

Napoli llegará motivado al compromiso de la Serie A después del gran trabajo realizado a mitad de semana en la Champions League. El elenco italiano venció a Liverpool, campeón de Europa, por 2-0.

‘Carletto’ Ancelotti realizaría cambios importantes respecto de la oncena que venció a los ‘reds’. El DT apostaría por David Ospina en la portería en lugar de Alex Meret. Kostas Manolas fue descartado y sería reemplazado por Nikola Maksimovic.

Piotr Zielinski y Elif Elmas iniciarían la contienda en el medio sector por Fabián Ruiz y Allan, este último fuera de la convocatoria por una gripe. Mientras que Arkadiusz Milik iría por Dries Mertens en la ofensiva.

El defensa Kalidou Koulibaly, los atacante José Callejón, Lorenzo Insigne e Hirving Lozano repetirían en la escuadra titular que enviaría Ancelotti para no despegarse los primeros lugares del certamen.

Por su lado, Lecce consiguió su primera victoria en la jornada anterior frente a Torino por 2-1. Los ‘aurirrojos’ habían tenido un arranque complicado por las dos caídas contra Hellas Verona e Inter de Milán.

Lecce vs. Napoli: posibles alineaciones

Lecce : Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Majer, Tachtsidis, Tabanelli, Mancosu, Falco, Babacar.



Napoli: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Callejón, Zielinski, Elmas, Insigne, Milik, Hirving Lozano.



Lecce vs. Napoli: ¿cómo llegar al estadio?

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre