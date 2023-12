En algún momento, un ícono del fútbol expresó: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Así lo dijo un Maradona visiblemente emocionado, con los brazos alrededor de su cuerpo. No importa cuál sea el contexto, las adicciones y el fútbol siempre estuvieron separados por un estrecho margen. Muchos lograron superar estas dificultades, mientras que otros perdieron su motivación y las ganas de seguir celebrando goles. Esto es algo que conocen bien Nicolò Fagioli, Nicolo Zaniolo y Sandro Tonali, jóvenes deportistas que admitieron tener problemas de ludopatía. Últimamente, esta problemática está afectando a varios deportistas. Recientemente, Fagioli declaró ante la Fiscalía Federal de Italia y reveló información significativa.

Las mil y una noches de Fagioli fueron un tormento. Cada día que pasaba, era una noche en la que el joven deportista tenía que atravesar un verdadero hoyo de angustia, donde el dinero era su principal pesadilla: “Dejé de dormir por las noches. Cuanto más tiempo pasaba, más me obsesionaba con las deudas. Aumentaban y yo solo pensaba en apostar para intentar recuperarme. ‘Te romperé las piernas’, me llegaron a decir”, reveló el italiano.





Estas afirmaciones de Nicolò Fagioli, mediocampista de la Juventus, fueron expresadas durante su declaración ante la Fiscalía Federal de Italia en relación con el ‘caso Scommesse’ (‘caso Apuestas’), que involucra a Sandro Tonali (Newcastle) y Nicolò Zaniolo (Aston Villa). Los tres deportistas están siendo investigados en un caso que se centra en prácticas de apuestas y que está afectando cada vez a más deportistas.

La salud mental en el ámbito deportivo ha sido un tema subestimado en el pasado, pero en los últimos tiempos ha adquirido mayor relevancia e importancia. Este cambio se ha destacado aún más tras conocerse que numerosos deportistas están implicados en cuestiones relacionadas con las apuestas deportivas. Este fenómeno se ha transformado en un entorno perjudicial que repercute no solo en la salud física, sino también en la salud mental de los atletas, dando lugar a un impacto significativo en su bienestar general.

Los tres atletas italianos involucrados en actividades de apuestas ilegales enfrentaron sanciones dictadas por la justicia de su país, las cuales implican que se les aparte de los campos de juego. Fagioli, al reconocer su participación en apuestas ilícitas, fue penalizado con una suspensión de siete meses que lo inhabilita para jugar. A pesar de esta sanción, la Juventus tomó la decisión de renovar su contrato en noviembre de 2028. En el caso de Tonali, la sanción impuesta le prohíbe participar en partidos durante un periodo de diez meses.

Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo llevados por las autoridades italianas para ser investigados por apuestas ilegales.

En cambio, Zaniolo fue eximido de sanciones deportivas al demostrar que solo participó en juegos de póquer y blackjack en plataformas ilegales. Tanto Tonali como Zaniolo, quienes son jugadores internacionales en la selección italiana, se vieron obligados a abandonar la concentración de la ‘Azzurra’. El futbolista del Aston Villa regresó durante la última ventana internacional. Asimismo, los involucrados tendrán que realizar el pago de una multa y deberá asistir a terapia para superar su problema.





¿Cómo comenzó la ludopatia de Nicolò Fagioli?

Algunos medios italianos, como la Gazzetta dello Sport y Tuttosport, han tenido acceso a su declaración ante Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol, donde Fagioli admitió que todo comenzó “para romper el aburrimiento que tiene un futbolista en su tiempo libre” y que rápidamente “se convirtió en obsesión”.

“Empecé a apostar en Tirrenia durante la concentración de la selección sub 21. Al principio fue divertido, pero me encontré con el tiempo en un estado de estrés por las deudas. El peor periodo fue entre marzo y abril de 2023. Durante un Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido, lloré pensando en mis deudas”, afirmó el jugador de la Vecchia Signora.

Nicolò Fagioli de la Juventus es investigado por apuestas ilegales. (Foto: Agencias)

Uno de las frases más crudas de su relato ante la Justicia está relacionado al infierno que soportó por una deuda que ascendería a USD 3 millones. “Dejé de dormir por las noches. Cuanto más pasaba el tiempo, más me obsesionaba la deuda... Pensé en jugar sólo para intentar recuperarme y pagar. Me amenazaron con romperme las piernas”, lamentó Fagioli.





¿Qué dicen las normas en Italia sobre apuestas?

Los deportistas profesionales tienen la opción de realizar apuestas, pero se prohíbe hacerlo en los deportes en los que participan. En el caso del balompié, el artículo 24 del Código Deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) es explícito.

“Está prohibido para los sujetos del ordenamiento federal, los directivos, socios y para los miembros de los clubes pertenecientes al sector profesional, ejecutar o aceptar apuestas sobre resultados de encuentros oficiales organizados por FIGC, FIFA y UEFA”, señala el artículo.





