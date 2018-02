El entrenador de fútbol italiano Claudio Ranieri , actual técnico del Nantes, afirmó hoy que estaría dispuesto a dirigir la Selección Italiana de fútbol si se lo propusieran, tanto es así que dejaría el club francés para viajar a Italia.



Ranieri confirmó que aún no ha sido contactado, pero afirmó que si recibiese la propuesta por parte de la Federación de Fútbol italiana (FIGC) de hacerse cargo de la "azzurra" -sin seleccionador desde la destitución de Gian Piero Ventura por el fracaso mundialista de Italia-, aceptaría.



"Cualquier entrenador italiano querría entrenar a la selección italiana. Tengo un contrato con el Nantes de dos años. No tuve ningún contacto y por lo tanto no puedo decir nada de momento", reconoció en una entrevista con la televisión privada Sky Sport.



No obstante, matizó: "Si me llamaran, iría a mi presidente a pedirle dejar el club".



Ranieri tiene un amplia experiencia en los banquillos, se inició a finales de los años ochenta con el Cagliari italiano y posteriormente en el Nápoles.



Su paso por el Fiorentina, con la que ganó la Copa de Italia de 1996, le ayudó a fichar por el Valencia, con el que ganó la Copa Intertoto y la Copa del Rey en 1999, y después entrenó al Atlético de Madrid durante la temporada 1999-2000.



Además, ha entrenado al Chelsea inglés, al Leicester y fue técnico de la selección griega solo durante cuatro meses, entre julio y noviembre de 2014.



El fútbol italiano atraviesa una crisis, después de que la selección quedara eliminada del Mundial de Rusia de este año.



Actualmente, el técnico italiano Luigi Di Biagio, que se encarga de la selección sub-21 transalpina, ha sido designado para dirigir de forma interina a la "azzurra" en los amistosos del próximo marzo contra Argentina e Inglaterra.



Además la FIGC está gestionada por el comisario extraordinario Roberto Fabbricini, a falta de que se elija al nuevo presidente, tras la dimisión del anterior, Carlo Tavecchio. EFE