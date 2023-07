Previo al inicio del mercado de pases, se pudo confirmar que Romelu Lukaku no sería tomado en cuenta por el Chelsea después de culminar su préstamo en Inter de Milán, motivo por el que delantero belga no viajó a la pretemporada con los ‘Blues’. Así, pues, el ariete de 30 años está en búsqueda de un nuevo equipo y Juventus es una de las opciones que maneja sobre la mesa, algo que no cayó muy bien en los ultras del conjunto ‘Neroazzurro’, que no han tardado en mandar un desafiante mensaje contra el nacido en Amberes.

Luego de la culminación de la UEFA Champions League, competición en el que el cuadro italiano llegó hasta la última instancia donde perdió ante Manchester City, existía una postura clara del club de comprar el pase del atacante belga. Chelsea, por su lado, no veía con malos ojos su venta y por eso parecía que las negociaciones iban a prosperar, hasta que el director deportivo del Inter se enteró que el ariete negociaba también con la Juventus, su clásico rival en la Serie A.

Por este motivo, no solo se cayeron las negociaciones con los ‘Neroazzurros’, sino también provocó la ira de los ultras del conjunto italiano, que han publicado un desafiante mensaje contra Lukaku: “Quien te traicionó lo volverá a hacer, no porque disfrute, sino porque es parte de su naturaleza”, se lee en la publicación que emitieron en las redes sociales de la Curva Nord, la cual se titula “Adiós, infame”.

“Tú, Romelu, nos traicionaste a todos, que te defendimos hasta la saciedad en tu mala época. Nosotros te defendimos cuando la afición del equipo que te buscaba se burlaba de ti, ahora nos pagas con una puñalada digna del mejor Brutus. Besaste ese escudo que vale más que nuestras vidas para nosotros y ahora como un vil mercenario barato te vendes al mejor postor. Antes de ser campeón hay que ser hombre. Y no lo eres”, culmina el post.





Inter de Milán se despide de Lukaku

Ante este panorama, las negociaciones entre ambas partes se dan por terminadas y solo queda esperar para saber si Lukaku, quien no tiene lugar en Chelsea, concreta su llegada a Juventus. Ojo, el delantero de 30 años también cuenta con una oferta millonaria de la liga saudí.

Es necesario mencionar que el atacante belga tuvo un paso destacado en Inter de Milán, en sus dos ciclos (entre 2019-2021 y 2022-23). En dichos períodos logró convertir un total de 78 goles y consiguió tres títulos, además de haber logrado clasificar y disputar la final de la UEFA Champions League.





