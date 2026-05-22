El paso de Jesse Lingard por el Corinthians ha sido una de las apuestas más exóticas y comentadas del fútbol sudamericano reciente. Tras su etapa en el FC Seúl de Corea del Sur, el atacante inglés de 33 años sorprendió al mundo al fichar por el ‘Timao’ a inicios de marzo. Su llegada generó una enorme expectativa entre los aficionados, quienes se ilusionaron con ver al exjugador del Manchester United aportando su experiencia internacional en el equipo de André Carrillo y el neerlandés Memphis Depar.

Sin embargo, el aterrizaje en el fútbol brasileño no ha sido un camino sencillo debido a la compleja crisis deportiva de la institución paulista. Lingard debutó oficialmente en el histórico Maracaná ingresando desde el banquillo en el entretiempo de un duro partido contra el Fluminense. Aunque el atacante se mostró orgulloso en sus redes sociales por hacer realidad su estreno en Sudamérica y estuvo cerca de anotar, el encuentro terminó en una amarga derrota por 3-1.

La situación se tornó más tensa apenas unos días después, cuando Lingard recibió su primera oportunidad como titular frente a Internacional. El extremo disputó 72 minutos en un partido sumamente discreto en el que no logró rematar al arco, lo que desató duras críticas y un ‘linchamiento’ mediático por parte de la ‘torcida’ paulista. Aquella caída por 0-1 no solo prolongó una preocupante racha negativa del equipo en el Campeonato Brasileiro, sino que también provocó la destitución inmediata del director técnico Dorival Júnior.

Anoche, en el 1-1 de Corinthians ante Peñarol por Copa Libertadores, el inglés ingresó en el segundo tiempo y su aporte sirvió para sacar un punto en tierras uruguayas y asegurar su clasificación a octavos de final del torneo continental. Tras el pitazo final y luego de salir de los vestuarios, el mediocampista habló en exclusiva con Depor. “Sí, me encanta. Me encanta cada momento desde que llegué, como dije, los fanáticos han sido increíbles, el equipo, el personal. Todos han sido increíbles. Sé lo grande que es el club, lo he mencionado muchas veces. Y estoy disfrutando de mi fútbol”, declaró.

Jesse Lingard es recordado por su paso por el Manchester United. (Getty Images)

A pesar de los tropezones iniciales en el torneo doméstico, el futbolista inglés ha encontrado en los torneos internacionales un escenario propicio para empezar a redimirse. En el partido de ida disputado en Brasil frente a Peñarol de Uruguay, Lingard se estrenó como goleador del equipo al anotar uno de los tantos que sellaron la victoria del ‘Timao’, demostrando que su capacidad, la que mostró durante varias temporadas en la Premier League, todavía está intacta.

En las semanas posteriores, el rendimiento y la regularidad del mediocampista han seguido un ritmo intermitente dentro del esquema táctico, alternando titularidades con ingresos desde el banco de suplentes. “Los entrenadores me dan mucha confianza para jugar, y disfrutar y ser libre en el campo y sabes que exige mucho, conoces el equipo. Sabes que estamos trabajando muy duro, semana tras semana en el campo de entrenamiento para ganar partidos. Ha sido realmente bueno, es una experiencia nueva y siento que finalmente me instalé ahora”, agregó Lingard en charla con Depor.

Hasta el momento, la experiencia de Jesse Lingard en el Corinthians se resume en un proceso de constante adaptación a lo que es el fútbol sudamericano. La hinchada y el cuerpo técnico se mantienen expectantes, confiando en que su sociedad con Depay, de momento lesionado y en duda para llegar al 100% al Mundial, y su peso en los partidos clave de la Libertadores terminen por consolidar un paso exitoso en la historia del conjunto de Sao Paulo.

En la misma línea se encuentra André Carrillo, el peruano que tuvo un gran inicio de ciclo con el ‘Timao’, pero que ha perdido protagonismo en las últimas semanas. De hecho, se quedó en banca de suplentes en el compromiso ante Peñarol. En el Brasileirao, Corinthians se encuentra en zona de descenso y le urge sumar la mayor cantidad de puntos en los partidos que se vienen. Ahí puede ser clave el aporte de la ‘Culebra’.

André Carrillo se quedó en la banca en el último empate de Corinthians ante Peñarol. (Foto: Getty Images)

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