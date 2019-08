Ver, Liverpool vs. Chelsea en vivo vía Faebook Live: sigue la Supercopa de Europa desde Estambul

Ya se juega el partido entre Liverpool y Chelsea por el título de la Supercopa de Europa en el Vodafone Park de Estambul, Turquía. El partido se transmite vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play en diferentes partes de Latinoamérica; además, en España se podrá ver vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Si te encuentras fuera de casa y quieres seguirlo, también Facebook Live transmitirá el partido de fútbol en vivo.

Depor , desde su página web, te brindará el minuto a minuto del compromiso entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa , con todos los detalles que debes saber para seguir, como debe de ser, el partido de fútbol en vivo y en directo.

Liverpool formará con Adrián, Matip, van Dijk, Robertson, Gomez, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Mohamed Salah y Mané. Por su parte, Chelsea buscará el trofeo de la Supercopa de Europa con Kepa, Azpilicueta, Zouma, Emerson, Chritstensen, Kovacic, Jorginho, Kanté, Pulisic, Giroud y Pedro.

Por primera vez en la historia en una definición del título por el fútbol masculino, un árbitro eclipsa a los 22 futbolistas antes de comenzar un partido. Stéphanie Frappart será pionera en la historia del fútbol a sus 35 años en la final entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa en Estambul.

Liverpool vs. Chelsea: previa

El vigente campeón de la Champions League llega al duelo tras golear 4-1 al Norwich City por la primera jornada de la Premier League. Dicho resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y empezar con buen pie el certamen doméstico en el que aspira a quedarse con el título esta temporada.

En aquel choque, Mohamed Salah fue uno de los futbolistas claves del Liverpool , pues marcó uno de los tantos que sirvió para encaminar el triunfo de su equipo. Ahora, ante el Chelsea por la Supercopa de Europa , el egipcio espera continuar ‘fino’ de cara a la portería.

Sin embargo, en ese duelo, los ‘Reds’ tendrán una baja sensible. No estará su portero estrella, Alisson Becker , ya que se lesionó en la pantorrilla durante el partido con el Norwich City y el propio Jürgen Klopp , de acuerdo a la web oficial del club, confirmó que el brasileño estará alejado de las canchas por las próximas semanas.

En tanto, Chelsea , vigente campeón de la Europa League , afrontará el partido con la obligación de darle una alegría a su afición, que sufrió con la derrota 4-0 frente al Manchester United por la primera fecha de la Premier League.

Si bien los ‘Diablos Rojos’ no fueron tan superiores a los ‘Blues’ (como se aprecia en el marcador), lo cierto es que aprovecharon las ocasiones que tuvieron, algo que no hicieron los dirigidos por Frank Lampard.

Esos errores de cara al arco deberán ser corregidos por el Chelsea , ya que ahora le tocará enfrentarse al Liverpool por la Supercopa de Europa , un rival que posee un gran poder ofensivo.



¿Dónde se jugará el partido entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa?

El partido entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa se jugará en el Vodafone Arena. Este recinto deportivo tiene una capacidad para albergar 41,903 espectadores.

Alineaciones posibles del Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa

Liverpool : Adrián San Miguel del Castillo, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah.

DT: Jürgen Klopp.

Chelsea : Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Pedro, Ross Barkley, Christian Pulisic y Olivier Giroud.

DT: Frank Lampard.



Jürgen Klopp sabe la importancia del partido

“Ganar la Supercopa es la prueba última. Si pasas por alto este partido quiere decir que no has ganado la final (de Champions ). Es un gran partido. Seguimos con hambre. Es muy importante” , aseguró Jürgen Klopp , según apunta la agencia AFP, en la previa del partido entre Liverpool vs. Chelsea.

Si el alemán no está saciado es porque se le han escapado cosas últimamente: el anterior campeonato, ganado por el Manchester City por un solo punto tras un frenético mano a mano, y la reciente Community Shield, perdida en los penales contra los propios ‘ciudadanos’.

El partido entre Liverpool vs. Chelsea será arbitrado por la francesa Stéphanie Frappart

El partido entre Liverpool y Chelsea por la Supercopa de Europa será arbitrado por la francesa Stéphanie Frappart, quien marcará un hito histórico en el fútbol al convertirse en la primera mujer que dirija una final masculina de competición en el ‘Viejo Continente’.

Frappart dirigirá un equipo integrado en su mayoría por mujeres. Estará asistida por Manuela Nicolosi, de Francia, y Michelle O’Neal de la República de Irlanda, que serán las árbitras asistentes.

El único hombre del equipo será el turco Cuneyt Cakir, cuarto árbitro del encuentro.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Supercopa de Europa?

Perú: 14:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía ESPN y ESPN Play

Argentina: 16:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: 15:00 horas vía FOX Sports, ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía FOX Sports, ESPN 2 y ESPN Play