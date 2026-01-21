La selecciones de México y Panamá disputarán un partido amistoso, que servirá de preparación para ambos combinaciones nacionales que alcanzaron un boleto para el próximo Mundial de fútbol. Pese a no contar con todas sus figuras, por no ser fecha FIFA, es una gran oportunidad para darle rodaje a nuevos elementos o incluso conocer a otros que puedan aportar, a pocos meses de la competencia más importante a este nivel.

El encuentro se jugará en Panamá, este jueves 22 de enero, y se espera una importante cantidad de público asistente. Los locales llegan tras enfrentarse a Bolivia en El Alto el último fin de semana, mientras que los aztecas jugarán su primer partido del 2026.

Ambos países se enfrentan en la Concacaf, pero el saldo es ampliamente favorable para México, pues ha ganado 19 veces, con solo 2 derrotas y 6 empates.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 23 de marzo en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, con victoria agónica de México por 2-1, con doblete de Raúl Jiménez.

México campeón de la Liga de Naciones de Concacaf ante Panamá. (Foto: Mexsport)

Lo cierto es que Panamá, bajo la dirección técnica del danés Thomas Christiansen, ha mostrado una evolución, la misma que piensa demostrar en un año clave para la historia de este deporte en ese país.

México integra el Grupo A del Mundial junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y otra por definirse en el repechaje, En tanto, Panamá está en el Grupo L y se medirá ante Inglaterra, Ghana y Croacia.

Posibles alineaciones

Panamá: John David Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Kinigth, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría. DT: Thomas Christiansen.

México: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez; Armando González. DT: Javier Aguirre

México vs. Panamá: horarios del partido

El partido entre México vs. Panamá está programado para este jueves 22 de enero desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del viernes 23.

México vs. Panamá: canales de TV

El encuentro entre México vs. Panamá se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (Panamá). Desde México, el choque se transmitirá a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y Univisión, mientras que en Panamá por Tigo Sports. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

