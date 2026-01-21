Así como en la Liga 1 todavía se sigue moviendo el mercado de pases y los principales clubes aún no cierran sus planteles, lo mismo ocurre en la Liga Profesional Argentina. Boca Juniors, que esta temporada disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, no ha tenido la mejor ventana de transferencias posible, pues no ha podido cerrar una sola contratación. En medio de eso, la prensa del país campeón del mundo soltó un nombre que estaría en carpeta del ‘Xeneize’, con pasado en la fútbol peruano defendiendo los colores de Alianza Lima: Kevin Serna.

Según reveló el periodista Marcelo Nasarala de Radio Splendid, el colombiano está dentro de las opciones que maneja el equipo dirigido por Claudio Úbeda, pues fue ofrecido luego de que se cayera el fichaje de su compatriota Marino Hinestroza. Y es que en Vasco da Gama fueron más astutos, acelerando las negociaciones para tener todo cerrado para contratar al atacante de Atlético Nacional.

Kevin Serna, quien en octubre pasado debutó con la Selección de Colombia en los amistosos frente a México y Canadá, tiene contrato vigente con Fluminense hasta diciembre del 2027, por lo que cualquier tipo de negociación significaría un trato directo con dicho club. En el 2025, en exjugador de Alianza Lima y ADT disputó 67 partidos entre todas las competiciones (Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Brasileirao, Copa Sudamericana y Copa de Brasil), anotando 13 goles y sirviendo ocho asistencias.

Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

De prosperar este acercamiento, en Alianza Lima tendrán tendrán que estar atentos al desenlace. Sucede que, cuando los íntimos lo transfirieron a Fluminense, se quedaron con el 30% de sus derechos económicos, completando así el 50% con los 20% que tiene ADT. Esto quiere decir que en La Victoria recibirán una importante suma de dinero si finalmente se cierra su pase a Boca Juniors.

Todavía es muy pronto para decir que esto llegará a buen puerto, pues el mercado de pases es muy cambiante –el caso de Marino Hinestroza es un claro ejemplo– y la hinchada ‘Xeneize’ no quiere ilusionarse sin antes ver una firma de por medio. En ese sentido, por el momento lo de Kevin Serna es una posibilidad que podría tomar fuerza con el correr de los días.

Ojo: no es el único nombre que interesa al conjunto presidido por Juan Román Riquelme. Se supo que el paraguayo Ángel Romero también es una opción después de haber quedado libre al no renovar con Corinthians. Su hermano Óscar ya defendió los colores de Boca, por lo que no sería descabellado pensar en su llegada a La Bombonera. Veremos qué sucede de aquí hasta el cierre del mercado de pases.

Kevin Serna jugó en Alianza Lima durante la temporada 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de vencer por 2-1 a Olimpia en la Serie Río de La Plata, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Riestra, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Este encuentro está programado para el domingo 25 de enero desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataformas de Disney Plus Premium. En Argentina también se verá por TNT Sports y el servicio de paga de Fanatiz y AFA Play. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

