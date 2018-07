América vs. Manchester United juegan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE ) en el último partido de preparación del equipo del ‘Piojo’ de Miguel Ángel Herrera, antes de debutar en el Torneo Apertura de la Liga MX . Por otro lado, para el equipo de José Mourinho será su primer partido de preparación en la ya tradicional International Champions Cup de todas las temporadas.



El partido se realizará este jueves 19 de julio en el University of Phoenix Stadium de Arizona, a las 9 p.m. (horario peruano y en el centro de México). El canal de transmisión será TDN.



País Hora Canal Perú 9:00 p.m. México 9:00 p.m. TDN Nueva York ( USA ) 10 p.m. California ( USA ) 7 p.m. Argentina 11:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. Chile 11:00 p.m.

El América , dirigido por el ya mencionado técnico mexicano, no podrá contar de una de sus principales figuras del plantel: el francés Jérémy Menéz. ¿La razón? El ex PSG sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según el parte médico del club.



Tratándose de un duelo amistoso, el ‘Piojo Herrera’ tendrá la chance de probar otras opciones ante una similar situación que pueda darse en el torneo oficial.



Por otro lado, el Manchester United no contará con la presencia del chileno Alexis Sánchez, debido a que el jugador tuvo problemas con su visa para ingresar a los Estados Unidos por algunos problemas judiciales.



Los abogados del delantero están trabajando en el tema. El cuadro de ‘Mou’, igual sin él y jugadores que estuvieron en el Mundial, irán por el título