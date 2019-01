Chivas vs. Cafetaleros: partidazo en el AKRON por la fecha 2 de la Copa MX Clausura 2019

Chivas vs. Cafetaleros se ven las caras este martes (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 2 del Grupo 8 de Copa MX Clausura 2019 en el Estadio AKRON, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TDN. Sigue las incidencias del encuentro por la web de Depor.com.

Chivas hará su segunda presentación en Copa MX, ante Cafetaleros, que se estrenará tras descansar en la primera jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por el torneo que involucra a equipos de Primera y de la Segunda División mexicana.

Chivas vs. Cafetaleros: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

España - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Luego de la terrible presentación en el Mundial de Clubes, en el que quedó en el sexto lugar, Chivas solo sabe de triunfos el 2019. El 'Rebaño' venció a Tijuana y Cruz Azul por la Liga MX y derrotó a Cimarrones por la Copa MX.

Para empezar a perfilar su clasificación a la siguiente etapa, Chivas tiene en casa la oportunidad de darse otra alegría. Cafetaleros, por su parte, ha perdido en sus dos partidos del Ascenso MX, frente a Potros UAEM y Cimarrones.

"Tenemos un grupo unido y trato de estar cercano a ellos para crecer juntos, estamos en el mismo barco y al final vamos por un mismo objetivo, tener a Chivas en un alto nivel competitivo", indicó el entrenador del elenco tapatío, José Saturnino Cardozo.