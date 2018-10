Lo confirma a medias: alaba la llegada de Gerardo Martino a México

El ‘Tata’ suena con fuerza en México. Gerardo Martino tendría un acuerdo FMF (Federación Mexicana de Fútbol) para ser el técnico que dirija a la Selección de cara a las Eliminatorias hacia Qatar 2022. El técnico argentino tendrá la misión de llevar al ‘Tri’ al ansiado quinto partido en los Mundiales, dado que no clasificar a la Selección sería un fracaso histórico. En ese sentido, ya los futbolistas comienzan a hablar sobre su posible llegada al club. El primero de ellos fue Guillermo Ochoa, uno de los referentes del ‘Tri’ en la actualidad.



"Personalmente no lo conozco, pero por algo ha dirigido a la selección de Argentina y por algo el Barcelona se fijó en él y dirigió a los mejores equipos a nivel mundial. Es una gente que está muy preparada, que sabe de futbol y podría venirle muy bien al futbol mexicano y podría venirle mejor a las características del jugador mexicano que eso es clave", señaló el golero azteca en una entrevista con Radio Marca.



"He hablado un poco con los directivos y me dicen que tienen avanzadas las cosas, pero hay que respetar a la gente que está hablando con ellos y ellos sabrán el porqué de los tiempos y la decisión que quieran tomar, hay que creer en la gente de fútbol y después trabajar todos en equipo", agregó Ochoa, sin dar nombres particulares.



Gerardo Martino sería oficializado este 8 de diciembre, justo cuando termina la temporada de la MLS y, por ende, su campaña con el Atlanta United. El técnico dirigiría a la segunda selección de su carrera, luego de su experiencia con Argentina.