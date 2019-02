Cruz Azul vs. Alebrijes: chocan en el Azteca por fecha 6 del Grupo 5 de Clausura 2019 Copa MX

Cruz Azul vs. Alebrijes EN VIVO: se enfrentarán este martes ONLINE TV | EN DIRECTO | Streaming en el Estadio Azteca por la fecha 6 del Grupo 5 del Clausura 2019 Copa MX. Este choque correspondiente al segundo torneo local por excelencia será transmitido vía FOX Sports 2 TDN y dará inicio a partir de las 10:00 p.m. hora peruana y 9:00 p.m. horario de México.

La 'Máquina Cementera' y su rival de turno se jugarán el pase a octavos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Azteca. León, el otro integrante de la serie, descansará.

Cruz Azul vs. Alebrijes: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles)

España - 4:00 a.m. (miércoles)

Una victoria, ya sea de Cruz Azul o Alebrijes, los meterá en la siguiente etapa de este tradicional campeonato azteca. De producirse una igualdad en este choque, habrá un empate en puntaje con León.

Por el momento, León es el líder con 5 puntos, seguido del conjunto azul, que podría contar con el peruano Yoshimar Yotun, con cuatro unidades. Alebrijes cierra la serie, también con 4 puntos.

El momento actual del Cruz Azul en la liga no es el mejor. Los dirigidos por Pedro Caixinha cayeron frente al Santos Laguna en la reciente jornada y marchan en la zona baja de la tabla. Del otro lado, Alebrijes venció derrotó al Atlético Zacatepec y es cuarto en el Ascenso MX.