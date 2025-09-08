México vs. Corea del Sur se enfrentan este martes 9 de setiembre en el Geodis Park, en un partido de carácter amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes en México, y también en plataforma de streaming por VIX. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 8:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

México no atraviesa su mejor momento futbolístico, por lo que busca recuperar terreno para el Mundial 2026, del cual será anfitrión. La falta de gol es uno de los problemas más constantes y tampoco generan ocasiones en arco rival. El empate sin goles ante Japón el pasado sábado es un claro ejemplo.

Con apenas un gol por partido en promedio en sus últimos cinco encuentros, el cuadro azteca evidencia una preocupante falta de contundencia en el último tercio del campo. Santiago Giménez y Raúl Jiménez son los referentes en ataque.

No obstante, las estadísticas recientes pueden jugar a favor porque, en cuatro de sus últimos cinco compromisos, recibió menos de tres goles, lo que refleja una defensa relativamente ordenada, aunque con poco aporte en ofensiva. Para Aguirre, el duelo contra Corea del Sur representa una oportunidad de probar variantes y recuperar confianza de cara a un proceso que ha dejado más incertidumbre que certezas.

Corea del Sur llega a Nashville motivada por su reciente 0-2 ante Estados Unidos en Nueva Jersey, con Heung-min Son como protagonista por marcar el primer gol y ofrecer la asistencia en el segundo. El actual futbolista de Los Angeles FC es uno de los referentes en el equipo asiático.

Además, la selección surcoreana es dura de roer, con solo dos derrotas en los 32 partidos que ha disputado desde junio de 2023. En cambio, México no suele aprovechar su potencial en los partidos amistosos y ya se quedó sin la victoria en seis de los diez más recientes.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur?

El compromiso entre México vs. Japón está programado para este martes 9 de setiembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur?

El partido entre México vs. Corea del Sur se disputará en el Oakland Coliseum de Estados Unidos, con la transmisión a cargo de TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes en exclusiva para México. En streaming, podrás verlo por VIX Premium. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán México vs. Corea del Sur?

