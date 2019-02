Predicando fútbol: biografía de Gerardo Martino, sus equipos, títulos, y más del nuevo 'Tata' de México

El argentino Gerardo 'Tata' Martino , quien cumplirá 60 años el día antes de empezar el Mundial de Catar 2022, apostará a ser protagonista como seleccionador de México en esa justa con la filosofía de ser un hombre duro en los entrenamientos, y un hombre con alma de abuelo fuera de ellos.



En un momento de alza en su carrera luego de ganar el título de la MLS con el Atlanta United, Martino se hizo cargo del 'Tri' este lunes con el propósito de ganar la Copa Oro el verano próximo y a partir de ahí crecer para que la selección llegue en su mejor momento al Mundial, cuya fecha de inicio, 21 de noviembre, será un día después de la entrada del entrenador a la tercera edad.



Reconocido por su rigor, aunque cuidadoso en las relaciones con los jugadores, a quienes trata de manera paternal, Martino toma a un México obsesionado con sacudirse la seguidilla de siete mundiales seguidos eliminado en octavos de final y con el sueño de entrar a la fase de los ocho mejores en Catar.



Se trata de un estratega con camino recorrido, que a nivel de selección alcanzó tres finales de Copa América, en 2015 y 2016 con Argentina y en 2011 con el equipo de Paraguay, al que metió en los cuartos de final, en el Mundial de Sudáfrica 2010



A nivel de clubes ganó con el Barcelona la Supercopa de España de 2013 y alcanzó dos semifinales de Copa Libertadores, con el Newell's Old Boys argentino en el 2013 y con el Libertad de Paraguay en el 2016. Con el primero ganó el torneo final del 2013 y con el segundo conquistó tres títulos de Paraguay, donde también se hizo de un cetro con el Cerro Porteño.



Llega a México cuando varios de los líderes de la selección pasaron su mejor momento y hay una miríada de talentosos jugadores de 23 años o menos listos para el relevo, liderados por el delantero del PSV holandés Hirving Lozano.

Detrás del goleador Lozano aparecen con buenas posibilidades de crecer y llegar maduros a Catar el delantero Víctor Guzmán, los volantes Diego Lainez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Erick Gutiérrez, Daniel Lajud y Jonathan González; los defensas César Montes y Édson Álvarez, y el portero Raúl Gudillo, entre otros.



Con su habilidad para sacar lo mejor de sus futbolistas, el argentino tratará de pulir el talento de los chicos y rescatar a varios de los veteranos del equipo nacional con edad para llegar al siguiente Mundial.



El entrenador debutará el 22 de marzo contra Chile y el 26 enfrentará a Paraguay en par de amistosos en Estados Unidos. Éste último duelo tendrá un toque de sentimentalismo porque Martino, ex de Paraguay, dirigirá a México, y el colombiano Juan Carlos Osorio, quien llevó al cuadro azteca al Mundial de Rusia, a los sudamericanos.



En lo que va de siglo, México se convirtió en un rival duro para los mejores equipos del mundo, pero pecó de exceso de confianza en los lindes de la arrogancia con los alejados de los 20 primeros de la lista de la FIFA, sobre todo del área de Concacaf.



Arreglar eso será uno de las primeras tareas de Martino. Luego deberá ignorar las críticas de medios a veces depredadores, después de lo cual tendrá luz verde para concentrarse con el 'Tri' en la parte técnica y sobre todo en la humana, con el favor de su alma de abuelo. Alumno aventajado de Marcelo Bielsa, predicador del fútbol con propuesta y reconocido por su rectitud. Así es Gerardo Martino, el 'Tata', nuevo DT de México.

Aunque el apodo de 'Tata' lo ha acompañado casi toda su vida, Martino, de 56 años, no sabe quién le puso así ni por qué, lo que sí da por sentado, es que por su célebre sobrenombre "más de la mitad de la gente no sabe cómo me llamo".

Honesto y digno ante el fracaso

Martino considera que ser identificado como discípulo de Bielsa ha hecho que no le falten las ofertas de trabajo. A finales de 2011 tomó a su amado Newell's ,que estaba amenazado por el descenso, y lo coronó en el Torneo Final 2013.



Después de esa coronación, ese mismo año fue propuesto para tomar el mando del Barcelona. Su estilo de juego al toque y con posesión parecía ideal para el Barça que lideraba el astro Lionel Messi -rosarino cómo él-, pero resultó que el equipo perdió intensidad.



Martino solo ganó la Supercopa de España 2013 y renunció en 2014 al completar el primer año del contrato. Otro reto grande llegó meses después del Mundial de Brasil con la selección argentina, pero perdió dos finales de Copa América en 2015 y 2016.



Entrenador del año

Hacia septiembre, cuando la temporada aún no acababa, Martino ya había sido descubierto como el gran candidato para dirigir a la selección mexicana. "El 'Tata' Martino es un fenómeno", declaró el ex astro Diego Maradona, actual director técnico de los Dorados de Sinaloa. "Jugué con él en Newell's. Es un estratega muy bueno que lo mismo que hacía jugando lo hace desde el banco".



En su presentación como seleccionador mexicano este lunes, Gerardo Martino se involucró con el objetivo de llevar al 'Tricolor' a los cuartos de final de la Copa del Mundo Catar-2022 con "una selección que tenga una idea que el hincha inmediatamente la entienda. Después de eso, los resultados son consecuencia de una forma de jugar".



