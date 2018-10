A cruzar la frontera. Gerardo Martino prácticamente se despidió este lunes del fútbol de Estados Unidos, en declaraciones que han causado bastante sorpresa y revuelo. El 'Tata', quien aún es técnico del Atlanta United, dijo que fue un gusto participar en la Major League Soccer, y hay quienes apuntan a que a fines de año confirmará su llegada a la selección mexicana.

"Para mí ha sido una experiencia, un aprendizaje muy grato venir a la MLS, me ha gustado mucho participar. ¿Parece que estoy hablando en pasado, ¿no? Me gustó mucho participar, seguramente me seguirá gustando mucho participar", soltó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Incluso, Martino se refirió a la posible llegada de Guillermo Barros Schelotto a la MLS. El 'Mellizo', hoy DT de Boca Juniors, suena como reemplazo del 'Tata' en el Atlanta United.

"El caso de Matías (Almeyda) ya está (confirmado como DT del San José Earthquakes) y de Guillermo no lo sé todavía. Guillermo tiene más conocimiento de la liga por haber jugado. Vienen a una liga organizada, con las reglas muy claras. Van a poder pensar exclusivamente en su trabajo, que es armar un buen equipo y tratar de competir bien. Ojalá le vaya bien a Matías y si viene Guillermo que le vaya muy bien también", dijo Martino.

Atlanta United es el mejor equipo de la MLS y ha sumado hasta el momento 69 puntos, quedando a un paso de romper el récord que impuso el Toronto FC. En la última fecha, antes de los partidos de 'Play Off', estos equipos se enfrentarán.