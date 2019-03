Confeso amante del deporte rey: la vida y logros de Hirving Lozano, el 'Chucky' que conquistó México

Una joven estrella en ascenso. Para nadie en el mundo del fútbol es una sorpresa que el delantero mexicano Hirving Lozano es uno de los jugadores con mayor proyección en la actualidad. El popular 'Chucky' - hoy en el PSV Eindhoven - se ha puesta en los ojos de todo Europa a punta de goles, coraje, entrega y grandes actuaciones tanto en su club, como en la selección de México.

Apenas con 23 años de edad, el atacante está viviendo el mejor sueño de su vida. El mismo que empezó en las canchas de fútbol cercanas a casa, en aquellos días cuando confesó entusiasmado a su padre que ama el fútbol más que a nada en el mundo.



Desde esa revelación, el pequeño Hirving Rodrigo recibió el apoyo total de toda su familia. Por ello, a los seis años fue matriculado a la escuela formativa de Pachuca, aunque él sea fanático confeso de Chivas de Guadalajara.



El niño no se hizo problemas por ese detalle y, al contrario, disfrutó al máximo los días en la academia de los 'Tuzos', donde no tardó en destacar y llevarse los mejores comentarios de todos los técnicos.



En poco tiempo, conforme evolucionó, era ascendido de categoría, pues Lozano siempre brilló en cada equipo en el que participó. Sin embargo, el amor por el fútbol era tanto que, por momentos, Hirving no cumplía con sus deberes.



De igual modo, el temperamento ha traicionado al mexicano y ha recibido castigos ejemplares. El más recordado ocurrió en el 2013, cuando el entrenador de Pachuca, Hans Westerhoff, decidió no alinear al jugador en una final del campeonato Sub 17.



“Le dijimos, tú sabes tus tareas, pero no las cumples. Fue duro para nosotros hacer eso, pero fue para ayudarlo en su desarrollo”, comentó el técnico. Aprendida la lección, Lozano continuó con su carrera y al año siguiente se estrenó como profesional.



Hirving Lozano destacó en la Concachampions (Foto: Getty Images).

En 2014, Hirving Lozano también recibió la mejor noticia de su vida. Ana Obregón, su esposa, dio a luz a su hija y, desde entonces, la vida del atacante ha cambiado. En abril del año pasado, fue padre por segunda vez, en esta ocasión de un niño. “Es bonito hacer un gol, pero tener la dicha de ser papá es lo más hermoso. Lo más importante es mi hija, por supuesto”, reveló.



El Chucky , sobrenombre que recibió de sus compañeros de las inferiores de Pachuca por asustarlos mientras se escondía en los buses de traslado en alguna parte de las habitaciones de la concentración, ha tenido un proceso de madurez acelerado por todo lo que ha vivido.



Desde su estreno con gol al América en el Estadio Azteca, el Chucky Lozano no ha parado de brillar con Pachuca. Ganó la Liga MX en 2016, la Liga de Campeones de Concacaf en 2017. Además perteneció a la Selección de México desde la categoría Sub 20, 22, 23 y la absoluta. Precisamente, con el ‘Tricolor’ adulto ya estuvo en la Copa América 2016, Copa Confederaciones 2017, Eliminatorias a Rusia 2018 y el Mundial de Rusia del mismo año. Tiene siete anotaciones en 26 encuentros. Números para tomar en cuenta.



Hirving Lozano jugó la Copa América 2018 con la selección de México. (Foto: Getty Images).

Cuatro temporadas en buen nivel con los 'Tuzos' y el respaldo de vestir la camiseta del ‘Tri’ en diversas competiciones, fueron suficientes para que dé el gran salto al ‘Viejo Continente’. Desde el verano del 2017, el Chucky Lozano pasó a las filas de PSV Eindhoven.



Con los ‘Granjeros’, el delantero se coronó campeón en la liga y terminará la misma como goleador del equipo. El alto rendimiento, una constante en su vida deportiva, ha permitido que clubes como Barcelona, Juventus, Arsenal o Manchester City se fijen en él.

Palmarés de Hirving Lozano como jugador

Campeón del Torneo Clausura 2016 con Pachuca

Campeón de la Concachampions 2016-17 con Pachuca

Campeón de la Eredivisie 2017-18 con el PSV Eindhoven

Partidos, goles y asistencia con México

Partidos, goles y asistencias de Hirving Lozano en todas las categorías de la selección de México. (Foto: Wikipedia)

Hirving Lozano celebró su primer título en el PSV Eindhoven con sus hijos. (Foto: Getty Images)

