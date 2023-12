Esta mañana, Piero Quispe fue la novedad en los entrenamientos de Pumas UNAM que se desarrollaron en las instalaciones del Pedregal, bajo las órdenes del comando técnico de Gustavo Lema, quien será el encargado de tomar las riendas de los aztecas en la nueva temporada de la Liga MX, la misma que buscarán ganar luego de varios años de sequía. Si bien el trámite documentario por el mediocampista nacional aún no está completo -según indicó Universitario de Deportes en un comunicado (nota aquí)-, no fue motivo suficiente para que el futbolista incaico no gane minutos y conozca a sus nuevos compañeros de equipo.

Cabe destacar que el vínculo del mediocampista peruano con los mexicanos es por las próximas tres temporadas, luego de la obtención del 90 % de la carta pase del jugador, dejando el resto para los merengues, quienes podrán hacer el cobro de dicho importe ante una eventual posible futura venta.

¿Cuándo debuta Pumas en la Liga MX?

Pumas debutará en el Torneo Clausura 2024 enfrentándose a Juárez el domingo 14 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la Ciudad de México. Con Quispe como flamante refuerzo, los ‘auriazules’ aguardan este primer partido en casa, ansiosos por presenciar el desempeño de su equipo en el inicio de esta nueva etapa del Clausura 2024.

Es importante considerar que la meta de los de la UNAM para esta temporada es alcanzar la final del campeonato. En el Apertura 2023, llegaron hasta las semifinales, donde finalmente fueron derrotados por Tigres (con un marcador global de 2-1), quedando muy cerca de competir por el título, el cual finalmente fue conquistado por el América.

Los números de Piero Quispe en la ‘U’ en 2023

Piero Quispe fue uno de los inamovibles de la pizarra de Jorge Fossati en la temporada. En total, el volante disputó 42 compromisos –entre Liga 1 Betsson y Copa Sudamericana–, anotando seis goles y sirviendo dos asistencias. Asimismo, desde que debutó en Universitario de Deportes -en 2021- sumó un total de 88 partidos jugados, con 11 anotaciones y ocho pases de gol.

Ojo a un detalle, el volante merengue fue elegido como el mejor futbolista de la reciente temporada del campeonato local, siendo pieza clave en el elenco que era dirigido por Jorge Fossati para acabar con la larga sequía de títulos y ser protagonista de la estrella 27 que, ahora., ya adorna el Museo Monumental.





