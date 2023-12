“La ‘joya’ de Sudamérica llega a Pumas”, fue el mensaje con el que el elenco mexicano le dio la bienvenida a Piero Quispe, generando gran expectativa por parte de su hinchada con relación al nuevo desafío que le tocará emprender al exvolante de Universitario de Deportes la próxima temporada, en la que buscará la consolidación internacional en su primera experiencia en el fútbol del exterior. A sus 22 años, el jugador nacional es consciente del gran paso que está dando en su formación futbolística, pero no puedo evitar emocionarse al despedirse de su amada institución.

“Tengo muchos sentimientos encontrados porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa, mi vida, el club que amo y amaré siempre. Yo tenía un sueño de niño y lo cumplí: ser campeón nacional con la ‘U’”, inició el mensaje del ahora mediocampista de Pumas UNAM de México.

Piero Quispe es consciente de que no será nada fácil replicar lo conseguido en Universitario de Deportes con los aztecas, pero confía que el primer gran paso dado en su carrera sea suficiente para llegar con los ánimos a tope a su desafío con los mexicanos, así le cueste dejar el hogar que lo vio crecer y le permitió alzar su primer trofeo nacional.

“Estoy dando un gran paso en mi carrera. Me toca jugar, por primera vez, en el exterior; en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la ‘U’, sin mis compañeros y sus hinchas. Te amo crema de mi vida y no olviden que grande hay uno solo. Y dale ‘U’ por siempre escucharán”, concluyó el volante nacional.

Cabe destacar que el contrato de Piero Quispe con Pumas UNAM será por tres temporadas y que Universitario de Deportes venderá el 90 de su pase, quedándose con el resto del mismo ante una eventual futura transferencia del también mediocampista de la Selección Peruana tras su paso por la Liga MX.

Los números de Piero Quispe en la ‘U’ en 2023

Piero Quispe fue uno de los inamovibles de la pizarra de Jorge Fossati en la temporada. En total, el volante disputó 42 compromisos –entre Liga 1 Betsson y Copa Sudamericana–, anotando seis goles y sirviendo dos asistencias. Asimismo, desde que debutó en Universitario de Deportes -en 2021- sumó un total de 88 partidos jugados, con 11 anotaciones y ocho pases de gol.

Ojo a un detalle, el volante merengue fue elegido como el mejor futbolista de la reciente temporada del campeonato local, siendo pieza clave en el elenco que era dirigido por Jorge Fossati para acabar con la larga sequía de títulos y ser protagonista de la estrella 27 que, ahora., ya adorna el Museo Monumental.

¿Cuándo debuta Pumas en la Liga MX?

Pumas debutará en el Torneo Clausura 2024 enfrentándose a Juárez el domingo 14 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la Ciudad de México. Con Quispe como flamante refuerzo, los ‘auriazules’ aguardan este primer partido en casa, ansiosos por presenciar el desempeño de su equipo en el inicio de esta nueva etapa del Clausura 2024.

Es importante considerar que la meta de los de la UNAM para esta temporada es alcanzar la final del campeonato. En el Apertura 2023, llegaron hasta las semifinales, donde finalmente fueron derrotados por Tigres (con un marcador global de 2-1), quedando muy cerca de competir por el título, el cual finalmente fue conquistado por el América.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO