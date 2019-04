¿Le 'bajan' las alas? ‘Chicharito’ Hernández no sería convocado por Martino para la Copa Oro

Javier Hernández , goleador histórico de la selección mexicana , puede convertirse en el gran ausente de la Copa Oro. El delantero será padre por primera vez durante el desarrollo del torneo en Estados Unidos y ello le impediría estar con el 'Tri' en el certamen.

El entrenador del ‘Tri’, Gerardo Martino, aseguró que tendrá que conversar sobre este tema con el ‘Chicharito’. En principio, el técnico prefiere que el atacante comparta ese momento con su familia sin distracciones.

“Hablamos de la situación. El tema de los tiempos se debe de manejar en función de cuándo se produce el nacimiento, si toca en el momento en que está disputando la Copa Oro es muy difícil hablar por un tiempo”, indicó el ‘Tata’ a TDN.

“No se me ocurre a mí o no lo contemplo de que un futbolista en el medio se vaya tres días y vuelva. Prefiero que esté en el inicio o no esté, por eso digo que es algo que tenemos que hablar con él”, señaló sobre el caso de ‘Chicharito’ Hernández.

El ‘Tata’ Martínez, por otro lado, aseguró que está en constante comunicación con los jugadores que podrían formar parte de la selección mexicana. “Yo hablo siempre con todos los jugadores, atiendo a todas las situaciones que se puedan presentar”, añadió.

“Es de público conocimiento que va a tener su primer hijo, y que lo más probable es que nazca en medio de la Copa Oro, y es una situación que tendremos que considerar”, se refirió el DT al tema de Javier Hernández.

