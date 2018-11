Ya está definido. Gerardo Martino será el nuevo técnico de México , a falta solo de oficializarse el contrato del técnico argentino por los próximos cuatro años y con un salarial de ocho millones de dólares por los cuatro años de contrato al mando del ‘Tri’. Así lo ha confirmado el comisionado de la MLS, Don Garber, para el interés de la opinión pública.



Al preguntarle sobre sobre el futuro del técnico argentino, el comisionado reveló los esfuerzos que hizo la directiva del fútbol azteca por el 'Tata'.



"Bien por la FMF, estoy muy cercano a ellos, con Enrique (Bonilla) y Yon (De Luisa), hicieron un esfuerzo agresivo para tener al Tata, quien por cierto antes de estar en la MLS tal vez no hubiera estado en el radar de la selección mexicana", declaró el comisionado a medios después del evento Soccerex.



Pese a aplaudir el reto que tendría Martino en una selección como la mexicana, Don Garber también externó su tristeza porque el argentino no continuará en la MLS.



"Quiero al 'Tata' y le deseo lo mejor. Me sentí decepcionado que no fueran capaces de volverlo a contratar (Atlanta United), pero sé que no fue otra cosa más que él está listo para otro reto", externó el comisionado.