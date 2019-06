México vs. Japón por el pase a la final: se juega vía ESPN3  por el Torneo Esperanzas de Toulon 2019

México vs. Japón se enfrentan ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por el partido por la semifinal del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019 en el Stade de Lattre-de-Tassigny desde las 8:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN 3. El cuadro mexicano sale por el pase a la final del torneo, en donde deberá superar al conjunto asiático en el torneo.

El duelo entre México y Japón será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al finalista del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019.

La selección de México tiene la oportunidad de clasificarse en la gran final de este tradicional torneo juvenil. Sin embargo, el cuadro centroamericano tendrá que medirse a Japón este miércoles 12 de junio.

El ‘Tricolor’ aseguró un lugar en las semifinales luego de vencer por 1-0 a China con anotación de Paolo Yrizar. Los mexicanos sumaron siete unidades y avanzaron como los mejores segundos de la competición.

“ Japón creció mucho en todas sus categorías, lo hemos visto poco, vamos a empezar a analizarlos. Será un partido fuerte, son semifinales y los dos equipos queremos ganar”, aseguró Jaime Lozano, entrenador de México.

Por su lado, el cuadro nipón avanzó en el primer lugar del grupo A del Torneo Esperanzas de Toulon de 2019. Los asiáticos vencieron a Inglaterra (2-1), golearon a Chile (6-1) y cayeron frente a Portugal (1-0).

“Mis jugadores han luchado mucho contra un equipo hecho como México que ha estado varios años en un nivel muy alto. Enfrentamos a un conjunto que nos hizo aprender”, aseguró Guss Hiddink, entrenador de Japón.

“He visto unos dos o tres futbolistas que pueden jugar en el nivel del PSV. No voy a nombrar a nadie, pero cuando tienes buen ojo lo puedes notar”, añadió el estratega holandés del cuadro japonés.

México vs. Japón: horarios del partido

Perú 8:00 a.m. | ESPN3

Ecuador 8:00 a.m. | ESPN3

Colombia 8:00 a.m. | ESPN3

México 8:00 a.m. | ESPN3

Bolivia 9:00 a.m. | ESPN3

Paraguay 9:00 a.m. | ESPN3

Chile 9:00 a.m. | ESPN3

Venezuela 9:00 a.m. | ESPN3

Argentina 10:00 a.m. | ESPN3

Uruguay 10:00 a.m. | ESPN3

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.



México vs. Japón: posibles alineaciones

México : Hernández; Mozo, Govea, Mora, Arteaga, Esquivel, Yrizar, Córdova, Erick Aguirre, Torres, Eduardo Aguirre.



Japón: Hatano; Ominami, Okazaki, S. Tanaka, Matsuoka, A. Tanaka, Naganuma, Funaki, Kamiya, Ito.



