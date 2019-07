¡Ya estamos en el Olímpico Universitario! Pumas vs. Atlético San Luis EN VIVO juegan por Copa MX 2019

Pumas vs. Atlético San Luis se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO / vía TUDN / 9:00 p.m.) por la primera fecha del Grupo 9 de la Copa MX 2019 , desde el Estadio Olímpico de Universitario a partir de las 9:00 p.m. (horario peruano y mexicano). Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com

Pumas buscará iniciar con el pie derecho el certamen azteca, pero para ello deberá vencer a Atlético San Luis, club que campeonó en el Ascenso MX y se ganó el derecho de estar en la máxima categoría del balompié de su país.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Pumas vs. Atlético San Luis.



Pumas vs. Atlético San Luis: horarios del encuentro:



Perú 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

España 4:00 p.m. (31 de julio)

Pumas no puede llegar más motivado a este compromiso, luego de alcanzar dos victorias consecutivas en la Liga MX. Los 'Felinos', precisamente, derrotaron 2-0 a Atlético San Luis en el estreno liguero y ganaron por el mismo resultado a Necaxa, el reciente domingo.

"Es un torneo que en cualquier país que esté mi interesa. Es un trofeo, al final es un torneo que la gente celebra", indicó en la previa el entrenador de Pumas, Michel González, sobre la Copa MX, que se disputará durante toda la temporada, y ya no dos torneos, como en años anteriores.

"La humildad no se debe perder ni siendo campeón. Con seis puntos no avanzas a Liguilla. No he visto a los jugadores celebrar nada, porque no hay nada que celebrar", indicó por otro lado, acerca del buen presente de su equipo.

Si bien tropezó frente a Pumas en el juego que marcó su debut en Liga MX, Atlético San Luis se recuperó con un gran triunfo sobre Monterrey en su prueba siguiente. Ahora, el elenco rojiblanco buscará dar la sorpresa en terreno visitante.

