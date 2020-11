Santiago Ormeño fue una de las figuras en el triunfo de Puebla (4-2) en la tanda de penales sobre Monterrey en los octavos de final del Apertura 2020 de la Liga MX. El delantero nacional le dio el empate sobre la hora a los de Juan Reynoso y en la definición desde los doce pasos, tampoco falló.

Ello llevó a que no pueda ocultar su felicidad por otra gran jornada, escribiendo una publicación en la que también le mandó un claro aviso a sus futuros oponentes en la lucha por quedarse con el campeonato principal del torneo mexicano.

“Qué pinche felicidad. Como siempre, gracias a todos los que están ahí, apoyando. De estos momentos se vive y disfruta realmente el fútbol Ojo con ‘La Franja’”, sostuvo Santiago Ormeño en una publicación que realizó en sus redes sociales.

Cabe destacar que, tras la victoria sobre Monterrey, Puebla llegó a los cuartos de final del Apertura 2020, donde tendrán que medirse con León de Pedro Aquino, en un duelo de peruanos que tendrá la atención de todos.

El tuit de Ormeño tras clasificación de Puebla. (Captura)

Recordando su deseo de defender la camiseta de la Selección Peruana

Antes de la llegada de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana, Santiago Ormeño era visto como una de las posibilidades en ofensiva para el equipo bicolor. A pesar de que no existió un llamado, el delantero ha dejado en claro que quiere defender al combinado nacional lo más pronto posible.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llamarán las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo”, sostuvo el futbolista.

“Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América”, finalizó el delantero de Puebla de la Liga MX.