Mientras los días pasan y en Universitario de Deportes continúan trabajando para llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura, el área deportiva sigue barajando nombres de fichajes que todavía pueden llegar en este mercado de pases. Ya no solo es una necesidad, sino una exigencia explícita de Héctor Cúper, quien se lo hizo saber a la administración encabezada por Franco Velazco.

Según revelaron en el programa Modo Fútbol, el argentino ha sido muy insistente e incisivo con la llegada del mediocampista central, pues considera que es una posición sensible dentro de la plantilla que heredó de la gestión que inició Javier Rabanal junto a Álvaro Barco, quienes ya no continúan en el club. Esto, además, por la inminente salida de Jesús Castillo.

Como se sabe desde hace varios días, existe una interesante propuesta del Medio Oriente por el volante nacional y todo está muy encaminado, por lo que es cuestión de días para que se cierre y se despida del club. Como Castillo tiene contrato hasta finales del 2028, su salida implicará una importante inyección económica a las arcas de la institución, dinero que servirá para que puedan cerrar los fichajes que hacen falta.

Jesús Castillo tiene una interesante propuesta para volver al extranjero. (Foto: Universitario)

Además de eso, están los 600 mil dólares que pagó la Liga Deportiva Universitaria de Quito por la cláusula de José Carabalí. Así pues, un detalle no menor es que Héctor Cúper tendrá mucho peso en la decisión del volante central para afrontar lo que resta de la temporada, en vista de que en un principio no hubo mucho consenso con los nombres que se barajaron.

Recordemos que el área deportiva insistió mucho con la contratación del colombiano Matheus Uribe, mientras que Cúper se decantaba más por el argentino Esteban Rolón. Sin embargo, si bien el entrenador cedió y dio el visto bueno para que vayan con todo por el ‘cafetero’, finalmente no se dio el arribo de ninguno de los dos futbolistas.

En ese sentido, Héctor Cúper ha dejado firme su postura de que necesitan con urgencia la llegada de mediocampista central para cubrir el hueco que dejará la salida de Jesús Castillo. Esto toma mayor relevancia si consideramos que el argentino dejará atrás el 3-5-2 y aplicará un sistema con línea de cuatro, donde necesitará a dos volantes que cumplan funciones mixtas.

Héctor Cúper considera que su plantel aún está incompleto. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de casi tres semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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