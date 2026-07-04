Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por los octavos de final del Mundial 2026, Paraguay y Francia se enfrentarán en el Estadio Filadelfia este sábado 4 de julio. Para que no te pierdas el partido, descubre en esta nota los horarios para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean continuar con vida en el certamen. En el caso de Paraguay, accedió a esta instancia tras vencer 4-3 en penales a Alemania en los 16avos de final, luego de que ambas escuadras igualaran 1-1 en 120 minutos. Francia, por otro lado, viene de superar 3-0 a Suecia en los 16avos de final.

El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026 este sábado 4 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 5:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 4:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 3:00 pm           
  • Estados Unidos (PT): 2:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • México (CDMX): 3:00 pm
  • Puerto Rico: 5:00 pm
  • República Dominicana: 5:00 pm
  • Panamá: 4:00 pm
  • Costa Rica: 3:00 pm
  • El Salvador: 3:00 pm
  • Guatemala: 3:00 pm
  • Honduras: 3:00 pm
  • Nicaragua: 3:00 pm
  • Argentina: 6:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 6:00 pm
  • Uruguay: 6:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 6:00 pm
  • Bolivia: 5:00 pm
  • Venezuela: 5:00 pm
  • Ecuador: 4:00 pm
  • Perú: 4:00 pm
  • Colombia: 4:00 pm
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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