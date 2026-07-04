El pueblo paraguayo se paraliza con este enfrentamiento. Este sábado 04 de julio, mira el partido de Paraguay vs. Francia vía Canal 13 (Trece) en vivo y en directo, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, a partir de las 18:00 horas Asunción. Este encuentro podrás seguirlo en señal abierta, un duelo que puede ser histórico para el equipo guaraní, que viene de lograr una hazaña eliminando a Alemania y quiere conseguir otro hito dejando en el camino a la Francia de Mbappé y compañía.
¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones de transmisión
- Trece (Canal 13)
- Señal abierta nacional
- Cableoperadores afiliados
- Plataforma digital de Trece
¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?
Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:
- Teléfonos móviles
- Computadoras
- Tablets
- Smart TV
- Navegadores web
También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
|Partido
|Paraguay vs. Alemania
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fase
|Octavos de final
|Fecha
|Sábado 04 de julio de 2026
|Hora
|18:00 horas de Asunción
|TV
|Trece (Canal 13), GEN y POPU TV
|Streaming
|Plataforma digital de Trece
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)