La selección guaraní de Gustavo Alfaro protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. Ahora Paraguay juega contra Francia de Kylian Mbappé este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas ET / 14:00 horas PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. ¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias del debut mundialista de la selección paraguaya.
A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal en vivo para no perderte ningún detalle del Paraguay vs. Francia por octavos de final de la Copa Mundial 2026.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Computadoras Windows y Mac
- Android
- iPhone
- iPad
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Francia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Sábado 4 de julio de 2026
|Hora
|18 horas de Asunción
|TV
|TiGo Sports
|Streaming
|TiGo Online
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Estados Unidos
¿A qué hora ver el partido Francia-Paraguay por el Mundial 2026?
- Argentina: 18.00 horas
- Uruguay: 18.00 horas
- Brasil: 18.00 horas
- Paraguay: 18.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
- Chile: 17.00 horas
- Bolivia: 17.00 horas
- Venezuela: 17.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
- Colombia: 16.00 horas
- Ecuador: 16.00 horas
- Perú: 16.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
- México: 15.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
- España: 23.00 horas