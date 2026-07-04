TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)
TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)

La selección guaraní de Gustavo Alfaro protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. Ahora Paraguay juega contra Francia de Kylian Mbappé este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas ET / 14:00 horas PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. ¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias del debut mundialista de la selección paraguaya.

A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal en vivo para no perderte ningún detalle del Paraguay vs. Francia por octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Por canales de TV abierta, cable y streaming online sigue el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de julio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Por canales de TV abierta, cable y streaming online sigue el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de julio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

  • Canal 100 (TiGo Sports)
  • Canal 101 (TiGo Sports+)
  • Canal 102 (TiGo Sports 3)

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac
  • Android
  • iPhone
  • iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Francia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FechaSábado 4 de julio de 2026
Hora18 horas de Asunción
TVTiGo Sports
StreamingTiGo Online
EstadioLincoln Financial Field
CiudadFiladelfia, Estados Unidos

¿A qué hora ver el partido Francia-Paraguay por el Mundial 2026?

  • Argentina: 18.00 horas
  • Uruguay: 18.00 horas
  • Brasil: 18.00 horas
  • Paraguay: 18.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
  • Chile: 17.00 horas
  • Bolivia: 17.00 horas
  • Venezuela: 17.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
  • Colombia: 16.00 horas
  • Ecuador: 16.00 horas
  • Perú: 16.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
  • México: 15.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
  • España: 23.00 horas
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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