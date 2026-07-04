La mayor sorpresa de los octavos de final del Mundial FIFA 2026 vuelve a escena este sábado 4 de julio. Después de eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, Paraguay afronta un nuevo desafío frente a Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con un boleto a los cuartos de final en juego y la posibilidad de seguir escribiendo una de las historias más inesperadas del torneo.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro ha encontrado en la disciplina táctica, la fortaleza defensiva y el compromiso colectivo las herramientas para competir contra rivales de mayor jerarquía. Del otro lado aparece una Francia que ha convertido el ataque en su principal carta de presentación y que llega respaldada por el mejor registro goleador de la Copa del Mundo.

La Albirroja sabe que necesitará otra actuación impecable para mantenerse con vida. Sin embargo, la confianza generada tras superar a Alemania ha reforzado la convicción de un grupo que ha demostrado sentirse cómodo en partidos de máxima presión. Noventa minutos separan a Paraguay de otra noche histórica y a Francia de la confirmación de su favoritismo.

Si deseas seguir el encuentro desde tu televisor, computadora, teléfono móvil o Smart TV, GEN EN VIVO ofrecerá una cobertura especial para los aficionados paraguayos. En esta guía encontrarás los canales oficiales, las opciones para ver la transmisión online y toda la información necesaria para seguir el Paraguay vs. Francia EN DIRECTO.

TL;DR del Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

📺 GEN EN VIVO GRATIS

💻 GEN Online

🕕 Hora: 18:00 de Asunción

🏟️ Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

🌎 Mundial FIFA 2026

⚽ Paraguay vs. Francia

🏆 Octavos de final

⭐ Julio Enciso, Gustavo Gómez, Orlando Gill y Kylian Mbappé

¿Dónde ver GEN EN VIVO GRATIS, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

GEN (Canal 12) forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay y estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país, además de una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

Operador Canal Tigo TV Canal 12 SD / 612 HD Tigo DTH Canal 12 SD Personal TV Canal 12 SD Flow Canal 12 HD Claro DTH Canal 16 HD Claro IPTV Canal 16 HD Copaco IPTV Canal 8 HD

Canales de GEN por departamentos de Paraguay

Alto Paraná

Operador Canal NPY Canal 12 Ciudad TV Canal 12 Cablevisión Canal 12

Amambay

Operador Canal Amambay Cable TV Canal 12 Norte Cable Visión Canal 12

Caaguazú

Operador Canal TV Cable Caaguazú Canal 12 Cablevisión Coronel Oviedo Canal 12

Caazapá

Operador Canal Cable Caazapá Canal 12

Central

Operador Canal Tigo TV Canal 12 Personal TV Canal 12 Flow Canal 12

Concepción

Operador Canal Concepción Cable Visión Canal 12 Norte Comunicaciones Canal 12

Argentina

Operador Canal Flow Argentina Disponible según paquete Telecentro Disponible según región

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online?

Además de la televisión tradicional, los aficionados paraguayos podrán acceder a la programación de GEN mediante los servicios digitales habilitados por los operadores que incluyen la señal dentro de sus paquetes.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras macOS

El equipo que aprendió a sufrir

Pocos equipos han representado mejor la palabra resistencia en este Mundial que Paraguay. La Albirroja ha encontrado una identidad clara alrededor del orden defensivo, la solidaridad colectiva y la capacidad para competir cuando el partido entra en terrenos incómodos.

La victoria frente a Alemania fue una muestra de esa personalidad. Más allá de la actuación de Orlando Gill en los penaltis, Paraguay volvió a demostrar que puede sostenerse ante selecciones con mayor posesión y talento individual. Ese será nuevamente el desafío frente a Francia.

Francia llega sin grietas aparentes

Si Paraguay ha construido su recorrido desde la resistencia, Francia lo ha hecho desde la contundencia. El equipo de Didier Deschamps acumula 13 goles en cuatro partidos y todavía no ha marcado menos de tres tantos en un encuentro durante el torneo.

La presencia de Kylian Mbappé, junto con futbolistas como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, convierte a Les Bleus en uno de los ataques más difíciles de contener. La gran incógnita será si la estructura defensiva paraguaya puede mantener el partido dentro de los márgenes que más le favorecen.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Francia Competición Mundial FIFA 2026 Instancia Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Hora 18:00 de Asunción TV GEN EN VIVO Streaming Plataformas asociadas de operadores de TV Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia País Estados Unidos

Lectura de Noé Yactayo

“Paraguay ya demostró que puede competir contra equipos que parten como favoritos. El desafío frente a Francia es diferente porque exige sostener la concentración durante todo el partido ante un rival que genera peligro desde múltiples sectores del campo. La Albirroja no necesita reinventarse para tener opciones; necesita ejecutar su plan con la misma precisión que mostró frente a Alemania. Si consigue mantener el encuentro dentro de un escenario cerrado y táctico, tendrá argumentos para seguir soñando”.