La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más llamativos de la jornada inaugural del Grupo D. Estados Unidos, anfitrión del torneo, se enfrenta a Paraguay en un duelo que promete emociones desde el primer minuto y que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.
La expectativa es enorme tanto en Norteamérica como en Sudamérica, donde millones de aficionados buscarán seguir el encuentro en vivo. Si te preguntas dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del partido.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
El compromiso entre Estados Unidos y Paraguay se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|México
|7:00 p.m.
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Honduras
|7:00 p.m.
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Panamá
|8:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Paraguay
|9:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. (13 de junio)
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.
|País
|Canal gratuito
|Estados Unidos (español)
|Telemundo
|México
|Canal 5
|El Salvador
|Canal 4
|Costa Rica
|Teletica
|Panamá
|RPC TV
|Colombia
|Caracol TV, RCN
|Ecuador
|Teleamazonas
|Perú
|América TV, Latina
|Venezuela
|Televen
|Chile
|Chilevisión
|Argentina
|Telefe
|Paraguay
|Telefuturo, SNT
|España
|La 1 TVE
En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|FOX, Peacock
|México
|TUDN, ViX
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Deportes TVC
|Costa Rica
|Repretel, TD+
|Panamá
|Medcom GO
|Colombia
|Ditu
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|Argentina
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Paraguay
|Versus
|España
|RTVE Play
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay
Estados Unidos
Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Paraguay
Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.