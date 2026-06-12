Estados Unidos afronta el compromiso con la presión de comenzar el Mundial con una victoria siendo local. Paraguay, por su parte, intentará sorprender en su debut y sumar puntos desde el arranque. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Estados Unidos afronta el compromiso con la presión de comenzar el Mundial con una victoria siendo local. Paraguay, por su parte, intentará sorprender en su debut y sumar puntos desde el arranque. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más llamativos de la jornada inaugural del Grupo D. Estados Unidos, anfitrión del torneo, se enfrenta a Paraguay en un duelo que promete emociones desde el primer minuto y que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

La expectativa es enorme tanto en Norteamérica como en Sudamérica, donde millones de aficionados buscarán seguir el encuentro en vivo. Si te preguntas dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del partido.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El compromiso entre Estados Unidos y Paraguay se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísHora
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.
Estados Unidos (CT)8:00 p.m.
Estados Unidos (MT)7:00 p.m.
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.
México7:00 p.m.
Guatemala7:00 p.m.
Honduras7:00 p.m.
El Salvador7:00 p.m.
Nicaragua7:00 p.m.
Costa Rica7:00 p.m.
Panamá8:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Chile9:00 p.m.
Argentina10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
España3:00 a.m. (13 de junio)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.

PaísCanal gratuito
Estados Unidos (español)Telemundo
MéxicoCanal 5
El SalvadorCanal 4
Costa RicaTeletica
PanamáRPC TV
ColombiaCaracol TV, RCN
EcuadorTeleamazonas
PerúAmérica TV, Latina
VenezuelaTeleven
ChileChilevisión
ArgentinaTelefe
ParaguayTelefuturo, SNT
EspañaLa 1 TVE

En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosFOX, Peacock
MéxicoTUDN, ViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
Costa RicaRepretel, TD+
PanamáMedcom GO
ColombiaDitu
EcuadorEl Canal del Fútbol
ArgentinaDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
ParaguayVersus
EspañaRTVE Play

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Paraguay

Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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