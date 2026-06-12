Paraguay debutará en Inglewood, California, en uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Estados Unidos este viernes 12 de junio a partir de las 10 pm hora de Asunción / 9 pm ET / 6 pm PT en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams. El cruce marcará una primera gran prueba para la selección paraguaya en territorio estadounidense, con una audiencia masiva pendiente de su presentación en el máximo torneo de selecciones. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Paraguay vs. Estados Unidos válido por la jornada inaugural del Grupo D del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este viernes 12 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Telemundo y FOX FOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Paraguay vs. Estados Unidos válido por la jornada inaugural del Grupo D del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este viernes 12 de junio (y sábado 13, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX y FOX

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador y FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua y FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo