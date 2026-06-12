Conoce la fecha, horarios por país, canales de TV y dónde ver online el debut de Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la fecha, horarios por país, canales de TV y dónde ver online el debut de Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

La expectativa para ver el debut de la Albirroja está latente. Paraguay enfrenta al anfitrión Estados Unidos en la primera jornada del grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este viernes 12 de junio de 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te explicamos en detalle cómo y dónde seguir este choque entre los sudamericanos y el USMNT por televisión abierta, TV de paga y diferentes plataformas digitales para que no te pierdas ningún minuto.

Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

Qué canal transmite Paraguay - Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

A continuación, te comparto las opciones TV y streaming online para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO desde EE.UU., México, países de Latinoamérica y resto del mundo.

Región / PaísTV abierta / básica (probable)TV paga / cable satelitalStreaming
Estados UnidosFOX (inglés, señal abierta en varios mercados) FS1/FS2 (según asignación del partido) Telemundo vía Peacock (español), Peacock Premium; app FOX Sports
Estados Unidos (ES)Telemundo, Universo (cobertura en español) Peacock (streaming en español)
CanadáCTV / TSN (Bell Media) TSN Sports, RDS (francés) TSN Direct / RDS Direct
MéxicoLas Estrellas / Canal 5 / Azteca 7 (selección de partidos) Sky Sports / TUDN (pago) ViX (TelevisaUnivision), plataformas de Sky/Izzi
ArgentinaTV Pública, Telefe (paquete de partidos de la Selección y destacados) TyC Sports, DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV), TyC Sports Play
ParaguayTelefuturo / SNT (según paquete local de selección) Tigo Sports (cable) Tigo Sports App
UruguayCanal 5 (selección), posiblemente otros abiertos Antel TV (pago) Antel TV OTT
ChileChilevisión (52 partidos en abierta) DSPORTS (DirecTV) DGO (DirecTV)
PerúAmérica TV (40 partidos en abierta) DIRECTV / DSPORTS DGO (todos los 104 partidos)
ColombiaCaracol TV, RCN (reparto de partidos) Win Sports Apps de Caracol Play / RCN / Win Sports Online
EcuadorTeleamazonas (derechos en abierta) Plataformas propias del canal / operadores de TV paga
BoliviaRed ATB / Unitel (según paquete regional de Conmebol) Tigo Sports Bolivia Tigo Sports App
BrasilTV Globo (partidos clave) SporTV Globoplay / SporTV Play
EspañaLa 1 (RTVE) para una selección de partidos RTVE Play para partidos en abierto; DAZN para los 104 partidos
Reino UnidoBBC One / ITV1 (reparto de partidos) BBC iPlayer, ITVX
AlemaniaARD / ZDF (comparten derechos) ARD Mediathek, ZDF Mediathek
FranciaTF1 (selección de encuentros) beIN Sports beIN Sports Connect
ItaliaRAI (partidos en abierta) Sky Sport Sky Go, NOW
PortugalRTP (abierta) Sport TV Sport TV Play
Medio Oriente (MENA)beIN Sports MENA beIN Sports Connect MENA
JapónNHK / TV Asahi / Fuji TV (paquete compartido) OTT de cada operador (AbemaTV u otros, según acuerdos)
Corea del SurJTBC (principal) NAVER, otros socios NAVER streaming, JTBC online
AustraliaSBS (abierta) SBS On Demand
  • Estados Unidos: la combinación FOX + FS1/FS2 en inglés y Telemundo/Peacock en español concentra prácticamente todo el alcance del partido.
  • Latinoamérica: DIRECTV (DSPORTS/DGO) compró derechos integrales para toda la Copa y suele asegurar el partido en todas sus señales, mientras que los canales abiertos (América TV, Chilevisión, Caracol, Teleamazonas, etc.) eligen una parte del calendario donde priorizan a sus selecciones y los encuentros más atractivos.
  • España: DAZN tiene los 104 partidos en exclusiva como plataforma de pago, mientras que RTVE (La 1 + RTVE Play) ofrece un paquete parcial, por lo que en tus textos puedes orientar al usuario a “DAZN para todos los partidos, RTVE para algunos en abierto.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 por país?

El partido debut de la Selección Paraguay vs. Estados Unidos es válido por la primera fecha del grupo D de la Copa Mundial 2026 desde Los Ángeles, a partir de las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026. A continuación, los horarios en todo el mundo para no perderte el debut de la Albirroja.

América Latina (horas locales)

País / RegiónZona horaria (junio 2026)Hora del partido el 12/06/2026
PerúUTC-520:00 (8:00 p. m.)
ColombiaUTC-520:00 (8:00 p. m.)
Ecuador (continental)UTC-520:00 (8:00 p. m.)
México (centro: CDMX)UTC-619:00 (7:00 p. m.)
México (Pacífico: Tijuana)UTC-718:00 (6:00 p. m.)
BoliviaUTC-421:00 (9:00 p. m.)
VenezuelaUTC-421:00 (9:00 p. m.)
ParaguayUTC-421:00 (9:00 p. m.) – en varias notas se redondea como 22:00 según ajuste local de verano.
Chile (continental)UTC-421:00 (9:00 p. m.)
ArgentinaUTC-322:00 (10:00 p. m.).
UruguayUTC-322:00 (10:00 p. m.)
Brasil (Brasilia, São Paulo, Rio)UTC-322:00 (10:00 p. m.)

Norteamérica y el Caribe

País / RegiónZona horaria (junio 2026)Hora del partido el 12/06/2026
Costa Oeste EE. UU. (LA, SF)Pacific Time (PT, UTC-7 con DST)18:00 (6:00 p. m.) – hora del estadio SoFi.
Costa Este EE. UU. (NY, Miami)Eastern Time (ET, UTC-4 con DST)21:00 (9:00 p. m.).
Zona Central EE. UU. (Texas, Chicago)Central Time (CT, UTC-5 con DST)20:00 (8:00 p. m.)
Zona Montaña EE. UU. (Denver)Mountain Time (MT, UTC-6 con DST)19:00 (7:00 p. m.)
Canadá – VancouverPT18:00 (6:00 p. m.)
Canadá – Toronto, MontrealET21:00 (9:00 p. m.)
México – Centro (CDMX)UTC-619:00 (7:00 p. m.)
México – Pacífico (Tijuana)UTC-718:00 (6:00 p. m.)
Caribe hispano (R. Dominicana, Puerto Rico, Cuba)UTC-421:00 (9:00 p. m.)

Europa

País / RegiónZona horaria (junio 2026)Hora del partido (ya es 13/06)
España (peninsular)CEST (UTC-2 respecto a PT, UTC+2 real)03:00 del 13 de junio
PortugalWEST (UTC+1 en verano)02:00 del 13 de junio
Reino Unido, IrlandaBST (UTC+1)02:00 del 13 de junio
Francia, Alemania, Italia, Países BajosCEST (UTC+2)03:00 del 13 de junio
Europa del Este (Grecia, Turquía)UTC+304:00 del 13 de junio

Asia, Oceanía y África

País / RegiónZona horaria aprox. (junio 2026)Hora del partido (13/06)
MarruecosUTC+102:00 del 13 de junio
NigeriaUTC+102:00 del 13 de junio
SudáfricaUTC+203:00 del 13 de junio
Catar, Arabia SauditaUTC+304:00 del 13 de junio
IndiaUTC+5:3006:30 del 13 de junio
Indonesia (Jakarta)UTC+708:00 del 13 de junio
JapónUTC+910:00 del 13 de junio
Australia (Sydney)UTC+1011:00 del 13 de junio
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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