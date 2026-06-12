La expectativa para ver el debut de la Albirroja está latente. Paraguay enfrenta al anfitrión Estados Unidos en la primera jornada del grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este viernes 12 de junio de 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te explicamos en detalle cómo y dónde seguir este choque entre los sudamericanos y el USMNT por televisión abierta, TV de paga y diferentes plataformas digitales para que no te pierdas ningún minuto.
Qué canal transmite Paraguay - Estados Unidos EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
A continuación, te comparto las opciones TV y streaming online para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO desde EE.UU., México, países de Latinoamérica y resto del mundo.
|Región / País
|TV abierta / básica (probable)
|TV paga / cable satelital
|Streaming
|Estados Unidos
|FOX (inglés, señal abierta en varios mercados)
|FS1/FS2 (según asignación del partido)
|Telemundo vía Peacock (español), Peacock Premium; app FOX Sports
|Estados Unidos (ES)
|Telemundo, Universo (cobertura en español)
|–
|Peacock (streaming en español)
|Canadá
|CTV / TSN (Bell Media)
|TSN Sports, RDS (francés)
|TSN Direct / RDS Direct
|México
|Las Estrellas / Canal 5 / Azteca 7 (selección de partidos)
|Sky Sports / TUDN (pago)
|ViX (TelevisaUnivision), plataformas de Sky/Izzi
|Argentina
|TV Pública, Telefe (paquete de partidos de la Selección y destacados)
|TyC Sports, DSPORTS (DirecTV)
|DGO (DirecTV), TyC Sports Play
|Paraguay
|Telefuturo / SNT (según paquete local de selección)
|Tigo Sports (cable)
|Tigo Sports App
|Uruguay
|Canal 5 (selección), posiblemente otros abiertos
|Antel TV (pago)
|Antel TV OTT
|Chile
|Chilevisión (52 partidos en abierta)
|DSPORTS (DirecTV)
|DGO (DirecTV)
|Perú
|América TV (40 partidos en abierta)
|DIRECTV / DSPORTS
|DGO (todos los 104 partidos)
|Colombia
|Caracol TV, RCN (reparto de partidos)
|Win Sports
|Apps de Caracol Play / RCN / Win Sports Online
|Ecuador
|Teleamazonas (derechos en abierta)
|–
|Plataformas propias del canal / operadores de TV paga
|Bolivia
|Red ATB / Unitel (según paquete regional de Conmebol)
|Tigo Sports Bolivia
|Tigo Sports App
|Brasil
|TV Globo (partidos clave)
|SporTV
|Globoplay / SporTV Play
|España
|La 1 (RTVE) para una selección de partidos
|–
|RTVE Play para partidos en abierto; DAZN para los 104 partidos
|Reino Unido
|BBC One / ITV1 (reparto de partidos)
|–
|BBC iPlayer, ITVX
|Alemania
|ARD / ZDF (comparten derechos)
|–
|ARD Mediathek, ZDF Mediathek
|Francia
|TF1 (selección de encuentros)
|beIN Sports
|beIN Sports Connect
|Italia
|RAI (partidos en abierta)
|Sky Sport
|Sky Go, NOW
|Portugal
|RTP (abierta)
|Sport TV
|Sport TV Play
|Medio Oriente (MENA)
|–
|beIN Sports MENA
|beIN Sports Connect MENA
|Japón
|NHK / TV Asahi / Fuji TV (paquete compartido)
|–
|OTT de cada operador (AbemaTV u otros, según acuerdos)
|Corea del Sur
|JTBC (principal)
|NAVER, otros socios
|NAVER streaming, JTBC online
|Australia
|SBS (abierta)
|–
|SBS On Demand
- Estados Unidos: la combinación FOX + FS1/FS2 en inglés y Telemundo/Peacock en español concentra prácticamente todo el alcance del partido.
- Latinoamérica: DIRECTV (DSPORTS/DGO) compró derechos integrales para toda la Copa y suele asegurar el partido en todas sus señales, mientras que los canales abiertos (América TV, Chilevisión, Caracol, Teleamazonas, etc.) eligen una parte del calendario donde priorizan a sus selecciones y los encuentros más atractivos.
- España: DAZN tiene los 104 partidos en exclusiva como plataforma de pago, mientras que RTVE (La 1 + RTVE Play) ofrece un paquete parcial, por lo que en tus textos puedes orientar al usuario a “DAZN para todos los partidos, RTVE para algunos en abierto.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 por país?
El partido debut de la Selección Paraguay vs. Estados Unidos es válido por la primera fecha del grupo D de la Copa Mundial 2026 desde Los Ángeles, a partir de las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026. A continuación, los horarios en todo el mundo para no perderte el debut de la Albirroja.
América Latina (horas locales)
|País / Región
|Zona horaria (junio 2026)
|Hora del partido el 12/06/2026
|Perú
|UTC-5
|20:00 (8:00 p. m.)
|Colombia
|UTC-5
|20:00 (8:00 p. m.)
|Ecuador (continental)
|UTC-5
|20:00 (8:00 p. m.)
|México (centro: CDMX)
|UTC-6
|19:00 (7:00 p. m.)
|México (Pacífico: Tijuana)
|UTC-7
|18:00 (6:00 p. m.)
|Bolivia
|UTC-4
|21:00 (9:00 p. m.)
|Venezuela
|UTC-4
|21:00 (9:00 p. m.)
|Paraguay
|UTC-4
|21:00 (9:00 p. m.) – en varias notas se redondea como 22:00 según ajuste local de verano.
|Chile (continental)
|UTC-4
|21:00 (9:00 p. m.)
|Argentina
|UTC-3
|22:00 (10:00 p. m.).
|Uruguay
|UTC-3
|22:00 (10:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Rio)
|UTC-3
|22:00 (10:00 p. m.)
Norteamérica y el Caribe
|País / Región
|Zona horaria (junio 2026)
|Hora del partido el 12/06/2026
|Costa Oeste EE. UU. (LA, SF)
|Pacific Time (PT, UTC-7 con DST)
|18:00 (6:00 p. m.) – hora del estadio SoFi.
|Costa Este EE. UU. (NY, Miami)
|Eastern Time (ET, UTC-4 con DST)
|21:00 (9:00 p. m.).
|Zona Central EE. UU. (Texas, Chicago)
|Central Time (CT, UTC-5 con DST)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Zona Montaña EE. UU. (Denver)
|Mountain Time (MT, UTC-6 con DST)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Canadá – Vancouver
|PT
|18:00 (6:00 p. m.)
|Canadá – Toronto, Montreal
|ET
|21:00 (9:00 p. m.)
|México – Centro (CDMX)
|UTC-6
|19:00 (7:00 p. m.)
|México – Pacífico (Tijuana)
|UTC-7
|18:00 (6:00 p. m.)
|Caribe hispano (R. Dominicana, Puerto Rico, Cuba)
|UTC-4
|21:00 (9:00 p. m.)
Europa
|País / Región
|Zona horaria (junio 2026)
|Hora del partido (ya es 13/06)
|España (peninsular)
|CEST (UTC-2 respecto a PT, UTC+2 real)
|03:00 del 13 de junio
|Portugal
|WEST (UTC+1 en verano)
|02:00 del 13 de junio
|Reino Unido, Irlanda
|BST (UTC+1)
|02:00 del 13 de junio
|Francia, Alemania, Italia, Países Bajos
|CEST (UTC+2)
|03:00 del 13 de junio
|Europa del Este (Grecia, Turquía)
|UTC+3
|04:00 del 13 de junio
Asia, Oceanía y África
|País / Región
|Zona horaria aprox. (junio 2026)
|Hora del partido (13/06)
|Marruecos
|UTC+1
|02:00 del 13 de junio
|Nigeria
|UTC+1
|02:00 del 13 de junio
|Sudáfrica
|UTC+2
|03:00 del 13 de junio
|Catar, Arabia Saudita
|UTC+3
|04:00 del 13 de junio
|India
|UTC+5:30
|06:30 del 13 de junio
|Indonesia (Jakarta)
|UTC+7
|08:00 del 13 de junio
|Japón
|UTC+9
|10:00 del 13 de junio
|Australia (Sydney)
|UTC+10
|11:00 del 13 de junio