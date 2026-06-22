Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey y será clave para ambas selecciones que buscan acercarse a los octavos de final del torneo.
La selección noruega llega con la confianza de haber comenzado con buen pie su participación mundialista, mientras que Senegal intentará recuperarse y sumar puntos importantes en una zona que promete una definición apasionante. Si quieres saber a qué hora juega Noruega vs. Senegal y dónde ver la transmisión EN VIVO por televisión y streaming, aquí te contamos todos los detalles.
¿A qué hora juega Noruega vs. Senegal en cada región de Estados Unidos?
El partido entre Noruega y Senegal se jugará este lunes 22 de junio en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey. Estos son los horarios oficiales en las distintas regiones de Estados Unidos:
|Región de Estados Unidos
|Hora
|Hora del Este (ET)
|20:00
|Hora Central (CT)
|19:00
|Hora de la Montaña (MT)
|18:00
|Hora del Pacífico (PT)
|17:00
|Alaska (AKDT)
|16:00
|Hawái (HST)
|14:00
¿Qué canal gratuito transmite Noruega vs. Senegal en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido de manera gratuita a través de Telemundo, cadena que transmite encuentros del Mundial 2026 para el público hispano.
Además, existen otras alternativas para ver el encuentro mediante televisión por cable y plataformas digitales:
- Telemundo (TV abierta).
- Universo (cable).
- FOX Sports (cable).
- Peacock (streaming).
- FOX Sports App (streaming).
Horario y canales para ver Noruega vs. Senegal EN VIVO por país
|País
|Hora
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Telemundo, Universo, FOX Sports
|Peacock, FOX Sports App
|México
|18:00
|Canal 5, Azteca 7, TUDN
|ViX
|Perú
|19:00
|DSPORTS
|DGO
|Colombia
|19:00
|DSPORTS
|DGO
|Ecuador
|19:00
|DSPORTS
|DGO
|Bolivia
|20:00
|DSPORTS
|DGO
|Venezuela
|20:00
|DSPORTS
|DGO
|Chile
|20:00
|DSPORTS
|DGO
|Paraguay
|20:00
|DSPORTS
|DGO
|Argentina
|21:00
|DSPORTS
|DGO
|Uruguay
|21:00
|DSPORTS
|DGO
|Brasil
|21:00
|SporTV
|Globoplay
|España
|02:00 (martes 23)
|DAZN
|DAZN
|Noruega
|02:00 (martes 23)
|NRK, TV2
|TV2 Play
|Senegal
|00:00 (martes 23)
|RTS
|Streaming oficial