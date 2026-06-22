Noruega y Senegal prometen protagonizar un duelo intenso en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Noruega y Senegal prometen protagonizar un duelo intenso en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey y será clave para ambas selecciones que buscan acercarse a los octavos de final del torneo.

La selección noruega llega con la confianza de haber comenzado con buen pie su participación mundialista, mientras que Senegal intentará recuperarse y sumar puntos importantes en una zona que promete una definición apasionante. Si quieres saber a qué hora juega Noruega vs. Senegal y dónde ver la transmisión EN VIVO por televisión y streaming, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Noruega vs. Senegal en cada región de Estados Unidos?

El partido entre Noruega y Senegal se jugará este lunes 22 de junio en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey. Estos son los horarios oficiales en las distintas regiones de Estados Unidos:

Región de Estados UnidosHora
Hora del Este (ET)20:00
Hora Central (CT)19:00
Hora de la Montaña (MT)18:00
Hora del Pacífico (PT)17:00
Alaska (AKDT)16:00
Hawái (HST)14:00

¿Qué canal gratuito transmite Noruega vs. Senegal en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido de manera gratuita a través de Telemundo, cadena que transmite encuentros del Mundial 2026 para el público hispano.

Además, existen otras alternativas para ver el encuentro mediante televisión por cable y plataformas digitales:

  • Telemundo (TV abierta).
  • Universo (cable).
  • FOX Sports (cable).
  • Peacock (streaming).
  • FOX Sports App (streaming).

Horario y canales para ver Noruega vs. Senegal EN VIVO por país

PaísHoraCanal de TVStreaming
Estados Unidos (ET)20:00Telemundo, Universo, FOX SportsPeacock, FOX Sports App
México18:00Canal 5, Azteca 7, TUDNViX
Perú19:00DSPORTSDGO
Colombia19:00DSPORTSDGO
Ecuador19:00DSPORTSDGO
Bolivia20:00DSPORTSDGO
Venezuela20:00DSPORTSDGO
Chile20:00DSPORTSDGO
Paraguay20:00DSPORTSDGO
Argentina21:00DSPORTSDGO
Uruguay21:00DSPORTSDGO
Brasil21:00SporTVGloboplay
España02:00 (martes 23)DAZNDAZN
Noruega02:00 (martes 23)NRK, TV2TV2 Play
Senegal00:00 (martes 23)RTSStreaming oficial

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