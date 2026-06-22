Noruega y Senegal medirán fuerzas este lunes 22 de junio a partir de las 20:00 horas ET en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un duelo en el que ambas escuadras buscan asegurar su pase a los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones de la FIFA. ¿Quieres ver el partido Noruega vs. Senegal en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

La Vikingos rojos lideran temporalmente el Grupo I del Mundial 2026 tras un debut espectacular (aplastó 4-1 a Irak en Boston con un doblete de Erling Haaland) con 3 puntos, mientras que los Leones de Teranga ocupan actualmente la tercera posición del sector sin puntos y con la urgencia de sumar para evitar una eliminación prematura en la Copa del Mundo.

Nueva Jersey, Nueva York (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026. Canales para ver el partido Noruega vs. Senegal que se realizará este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, Nueva York. Imagen creada por Gemini.

TL;DR del Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 6:00 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

🌎 Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

El partido Noruega vs. Senegal por la Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Noruega vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Noruega vs. Senegal por la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Noruega vs. Senegal en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Noruega vs. Senegal por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Noruega y Senegal prometen protagonizar un duelo intenso en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Horarios, TV y dónde ver en vivo Noruega vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Noruega vs. Senegal

: Noruega vs. Senegal Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo I)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo I) Fecha : Viernes, 19 de junio de 2026

: Viernes, 19 de junio de 2026 Horario : 18:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 18:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Posibles alineaciones de Noruega vs. Senegal

Noruega : Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken. Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.