Noruega sale a defender el liderato del Grupo I en la Fecha 2 de la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y se mide ante un Senegal necesito de un triunfo para mantener vivas su esperanzas de permanencia en la justa mundialista. El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), será escenario de este decisivo duelo este lunes 22 de junio desde las 20:00 ET / 17:00 PT . ¿Quieres ver el juego Noruega vs. Senegal en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

Nueva Jersey, Nueva York (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026. Canales para ver el partido Noruega vs. Senegal que se realizará este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, Nueva York. Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Noruega vs. Senegal por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Noruega vs. Senegal correspondiente a la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Acceda a TUDN y Canal 5 en vivo gratis para saber dónde ver el partido de Noruega vs. Senegal en directo. Cobertura completa del Mundial 2026 disponible en televisión abierta y plataformas de fútbol online para el público hispano. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Lunes, 22 de junio de 2026 Partido Noruega vs. Senegal – Jornada 2 del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Azteca Siete (Canal 7), además de otras señales abiertas como Canal 5 y Las Estrellas, según programación Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS Horario 19:00 horas CT / 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX Estadio MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos