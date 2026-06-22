¡Un partido clave! Noruega de Erling Haaland se medirá contra Senegal, este lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso, que se realizará en el Estadio Nueva York, está pactado para iniciar a las 5:00 p.m. (ET), 9:00 p.m. (Buenos Aires) y 2:00 a. m. (del día siguiente en Madrid).

En España, el partido Noruega vs. Senegal por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 podrá seguirse EN VIVO mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, servicios compatibles con teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras para seguir cada incidencia desde cualquier lugar.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, ofreciendo cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Atlanta para los seguidores de la Copa Mundial FIFA 2026.

Noruega y Senegal prometen protagonizar un duelo intenso en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Si estás en México, la transmisión oficial del partido se realizará por Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo. Cadenas muy importantes que te llevan toda la emoción de la Copa del Mundo. Por streaming, debes sintonizar ViX.

¿Dónde ver Noruega vs. Senegal EN VIVO con Erling Haaland por el Mundial 2026?

Revisa la guía de canales para ver el partido entre Noruega contra Senegal que se realizará hoy lunes 22 de junio, según el país donde te encuentras.

País Canales Argentina TyC Sports Argentina, Flow Sports DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+ Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play. Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Costa Rica FOX+ Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount+ Honduras Tigo Sports México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX. Paraguay Popu TV y Unicanal Perú DIRECTV Sports, DGO, América TVGO y Paramount+. Portugal Sport TV Multiscreen y Sport TV5 España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+ Uruguay DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Horarios del partido Noruega vs. Senegal

Para que no te pierdas el juego Noruega vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026 este lunes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

México (CDMX): 6:00 p.m.

España: 2:00 am (día siguiente)

Puerto Rico: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago): 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.